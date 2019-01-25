【荷里活有個大老千】首拍劇獲讚好戲　陳雅思：做咗好多準備

陳雅思（Bonnie）近日在《荷里活有個大老千》中嶄露頭角，飾演李施嬅手下舞蹈團成員芬芳的她，原來是2016年度香港小姐季軍。在簽約無這綫後，這兩年主要都是做節目主持的工作，《荷里活》則是她第一TVB次挑戰演戲。問到第一次拍劇的因緣際會，陳雅思說：「其實呢套劇係一年前拍嘅，係同王晶嘅合拍劇嚟嘅，咁作為新人公司覺得有角色適合我、要我去拍，所以就好開心有呢個機會，冇問太多就去拍啦。」她又分享了第一次拍劇的感受：「第一次拍劇好開心同埋好緊張，所以做咗好多準備。拍之前我都有上Acting Class，同啲朋友一齊對稿。我有啲朋友睇電視嗰陣仲Cap返圖俾我話認得呢一幕。啲前輩同導演都好好，好多時都會提點我。」

陳雅思表示做主持和做演員兩項都很喜歡，平時做司儀的機會比較多，希望以後能有更多機會拍劇。（Bonnie IG）

第一次演戲，除了在演技上努力，在外國長大的Bonnie在學好中文上也下了不少苦功：「之前都有老師教我中文，但係而家停咗啦。最近我都有搵中文學校，本身搵到一間幾好嘅，近我屋企同埋價錢都算平。諗住報名嘅時候發現原來嗰班係專比菲傭嘅。我覺得學中文最容易就係同朋友傾多啲計，睇多啲中文，但係我啲朋友成日都笑我啲中文詞語成日講錯。」陳雅思在自我管理上也十分努力：「因為我哋三個月都係住喺深圳，所以返工放工都會一齊hangout去食嘢。因為我哋平時嘅飯餸都比較油膩，嗰三個月我通常食紫菜撈飯或者用暖水洗走菜嘅油先再食，所以係劇裏面可能會見到我越嚟越瘦，希望可以連戲啦。」



陳雅思說雖然有時工作完之後很累，夜晚還要去上學，但係她覺得忙得很充實。（Bonnie IG）

陳雅思曾在無綫節目《歎得好健康》裡因身材健美而引起討論，她就回應自己一直都有堅持做運動：「我一直都有做瑜伽，發覺原來我Po啲做瑜伽、做運動嘅健康相，朋友會鍾意同覺得inspired 健康啲，其實我都覺得好開心有呢個positive influence，所以攞完個瑜伽老師牌之後，而家都會教吓啲朋友。」這次在《荷里活》裡展現了好身材，令觀眾都感到驚豔，可見Bonnie對自己的管理和一切努力都沒有白費，她亦希望這一次在劇中的表現良好，以後能有更多拍劇的機會。

