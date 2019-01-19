【荷里活有個大老千】蔡瀚億全裸爆汗　肉搏吳業坤：真係好核突

蔡瀚億 (BabyJohn)在《荷里活大老千》飾演演員「舒奇」，但經常發生搞笑事，例如之前他戲中戲跑龍套扮大俠，卻被人打到嘔泡；在片場蹓躂時，又不幸被女演員兩度誤為色狼，連摑兩大巴，到昨晚 (1月17日)「舒奇」孖住「墨基」吳業坤（坤哥）這個沙煲兄弟收工回家，兩人為爭廁所沖涼更搞出一場肉搏大戰，令人爆笑。

蔡瀚億 (BabyJohn)在《荷里活大老千》是跑龍套。

重溫蔡瀚億被摑情節：

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該場戲講述蔡瀚億和吳業坤這對巴打成身汗回家後，剝晒衫褲「全裸」爭廁所沖涼，互相死攬箝住對方，混亂中蔡瀚億捉住坤哥隻腳唔放，坤哥又咬蔡瀚億隻手，男男肉騰騰拉扯，卻被王子涵見到，仲恥笑二人「冬菇仔」（指男性生殖器官。

其實蔡瀚億同坤哥在內地片廠拍攝這場戲時，時值炎夏，氣溫接近40度，由於片廠係鐵皮搭建，廠內熱到抽筋，兩人未埋位已經爆汗，所以黐立立埋身肉搏，感覺好難受，蔡瀚億提起都忍唔住笑：「其實呢場戲諗起都覺得核突，因為拍嘅時候天氣太熱，我同坤哥兩個熱到成身濕晒，啲汗係黐晒喺個背脊度，乾咗又熱番又再濕番，跟住攬埋一齊打交，希望觀眾睇完覺得好笑，因為真係拍得好辛苦，辛苦嘅唔係動作，而係我個身掂到佢個身，我而家諗番都覺得點解當刻我可以做到？真係唔係好接受到。」