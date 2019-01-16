【荷里活有個大老千】鄭則仕演技大爆發　示範多層次演釋「痛」樣

由鄭則仕、秦沛、金燕玲、李施嬅、湯鎮業和張慧儀主演的TVB新劇《荷里活有個大老千》播出後，觀眾評價兩極，但無可否認幾位老戲骨的演技依然精湛，令集部劇集的「戲」味提升不少。當中鄭則仕被湯鎮業打斷手以及入獄前被暴打一幕等，都令不少觀眾「齋睇」已經feel到有幾痛！

鄭則仕出道至今，分別榮獲第5屆、第16屆香港電影金像獎最佳男主角，以及第2屆香港電影金紫荊獎最佳男主角，可想而知，鄭則仕精湛的演技，能在眾多候選人中脫穎而出，毋庸置疑是值得大家肯定的。雖然不少觀眾覺得鄭則仕被85年電影《何必有我？》中扮演智障的「肥貓」而被定型，但其實他的戲路相當寬，不僅演出喜劇、鬧劇，也演出了一些嚴肅的正劇、悲劇。而首兩集，他更完美示範如何演多個「痛」樣！

「痛」唔止得「哎呀」嘅，一個眼神已經交足戲！ （電視截圖）

一、手被打斷的「痛」

鄭則仕今次在劇中扮演大老千龍四，在一次對眾富豪出手後，被他們報復。龍四的大師兄龐峰（秦沛飾）又因誤會龍四害死自己弟弟而提供線索，令龍四被擒，還與他一局定輸贏，千門事千門了。龍四輸後，被華探長文雄（湯鎮業飾）用煙灰缸打斷手一幕，痛苦的表情相當到位，極具戲劇張力，相當逼真！

睇到都覺得好痛...（電視截圖）

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二、被暴打的「痛」

而另一幕龍四在入獄前被一班員警暴打亦相當恐怖，雖然這場戲鄭則仕一句對白都沒有，但每受一拳的表情人無論在表情還是技巧上都把握得都依然相當到位。

鄭則士一聲不響，默默捱打！（電視截圖）

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三、被兄弟誤會的「痛」

大師兄龐峰探監時，指責龍四害死他的弟弟，他演出令觀眾深深明白他內心的委屈，甚至連他的「口水」都是戲！

大師兄明知真相依然怪罪龍四！（電視截圖）

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四、失戀的「痛」

在被女友百合（張慧儀飾）提分手一幕，鄭則仕繼續大飆演技，由看到女友的歡喜表情，到後來的心痛與無助，無一不深深打動觀眾，十分催淚！雖然未知劇情發展會否似預期，但「齋睇」鄭則仕的演技已經超值！

這段分手戲...雖然兩位上了年紀，但依然令人心痛！（電視截圖）

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