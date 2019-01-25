【新春開運王】薛家燕話長輩教姓薜不擺桃花　「只係擺牡丹劍蘭」

由薛家燕、黃致豪及湯洛雯主持的無綫新春賀年節目《新春開運王》今日（25/1）在灣仔舉行記者會，更請得堪輿學家麥玲玲與李丞責，即場為嘉賓歌手蘇永康指點豬年開運貼士。農曆年將到，家燕姐表示：「過年會買啲花同埋對吉擺喺屋企，開心啲朋友知道我好忙，已經送定啲花畀我，但我阿爺話我知，我哋姓薛嘅係唔可以放桃花，我唔明白點解，咁所以只係擺啲牡丹及劍蘭，咁所以我會係商場見到有桃花，就會兜個圈行下，攞好意頭。」

家燕姐表示上年派利是用了8萬元，希望今年可以再接再厲派多啲。（陳順禎攝）

日前一名臨時演員懷疑收工後猝死街頭，喚醒社會關注臨時演員工時是否過長？家燕姐深表同情說：「聽到係難過嘅，我哋做演員真係冇辦法，有時要做成24個小時，我嗰陣時出返嚟拍《真情》嘅時候，話自己係超級豪華團，因為早出晚歸，一早帶住個大『喼』就出去到夜晚或天光至返。」

農曆新年將至，家燕姐表示工作忙碌，未有時間佈置家居。（陳順禎攝）

臨記為幫電視台工作，時薪是最低工資$34.5，會唔會覺得偏低？家燕姐無奈說：「其實呢樣嘢每個人都想加人工，唔好講話係演藝界，行行業都想加人工，要睇佢嘅演出啦，同埋睇佢嘅能力，人工方面梗係想行行都加人工，呢啲都係大家開心嘅事嚟，係咪因爲經濟令到公司條數，係咪計得掂先加呢，呢個我真係唔清楚，希望來年經濟好啲，人工方面又加啲囉。」