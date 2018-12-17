【萬千星輝】薛家燕靠《真情》渡過低潮　丈夫外遇離婚獨養三子女

現正舉行的《萬千星輝頒獎典禮》首個獎項「萬千光輝演藝人大獎」由大眾非常熟悉的「家燕媽媽」薛家燕奪得，獲獎後家燕姐表現興奮，除了感謝多名TVB高層外，更特別感謝她於《真情》中飾演的經典角色「好姨」，指當年她飾演好姨一角時正值人生低潮期，對她意義深重。

恭喜晒家燕姐！

家燕姐在TVB劇集中飾演過無數經典角色，入行60載一直都是「開心果」的代表人物，但戲外的她，人生卻是滿途荊棘，而人生的最低潮正是拍攝96年《真情》前的一年。育有三名子女的家燕姐，8歲出道，參演過不少電影，1984年她下嫁於美國經營飲食業的石保慶，誕下三名子女後本來打算淡出幕前專心照顧家庭，可惜95年時因丈夫外遇而離婚，更有傳其長女年幼時曾目睹父親與第三者調情。

家燕姐真係激動到喊晒口。

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家燕姐好鍚佢三位仔女。（微博圖片）

兩人離婚後，有傳男方把所有資產全部轉到其母名下，致使家燕姐和3名子女被逼離家。家燕姐早年受訪時曾提及，當年經濟拮据的她曾產生自殺念頭，她憶述自己當時正在吃飯，吊燈突然掉下來，心想好像「連個天都叫我走」，家燕姐形容自己當時住25樓，雙腳已差不多跨過欄杆，幸好當時她9歲大女兒石祐珊叫停她，否則觀眾便看不到現在帶給人歡樂的家燕媽媽。

雖然得一個人，不過憑其努力，家燕姐一樣養得掂三個仔女。（微博圖片）

經過低潮後，家燕姐95年獲TVB高層邀請參演《真情》，成為了她的首部TVB劇集之外，更令她獲得1999年《萬千星輝賀台慶》的「我最難忘的女主角」獎項，及後更演出過多個經典角色，包括《皆大歡喜》的游念慈、《十月初五的月光》的朱莎嬌「QE」等。