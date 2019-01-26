香港小姐陳雅思身材fit爆有秘技　獨家瘦身營養餐單曝光

陳雅思（Bonnie）近日在《荷里活有個大老千》中飾演舞蹈團成員芬芳而嶄露鋒芒，Bonnie也曾經在無綫節目《歎得好健康》裡因身材健美而引起討論，原來她本身都好容易肥，但一直都堅持做瑜伽來維持身材，Bonnie最近還重拾課業，正在修讀營養學：「而家返學都學左好多健康嘅資訊。例如係有啲乜嘢減肥嘅myths，同埋有啲乜嘢方法係特別work，所以都想同多啲人Happy sharing有用嘅小貼士。嚟緊我都會拍多啲 YouTube片或者開live，同大家happy sharing做運動、瑜伽、健康餐單。」於是陳雅思就利用她所學，跟01讀者分享自己的獨門餐單。

陳雅思說自己是易肥體質，看她健美的身材真的讓人難以置信。（Bonnie IG）

早餐

陳雅思推薦了國外非常流行的“Overnight Oats”，“Overnight Oats”需要前一晚準備好，將以下材料放進一個容器中密封冷藏一晚，第二天早上就可以直接端出來吃，而準備時間只需幾分鐘，十分方便。

－希臘乳酪

－燕麥

－無糖牛奶

－奇亞籽（好健康！）

－楓糖漿

－香蕉和士多啤梨

“Overnight Oats”圖例，看上去有點吸引。（網絡圖片）

每天早上Bonnie還會飲自創的“Beauty Superdrink”，除了很有營養令整個人有更多能量外，還有美容功效，Bonnie還拍了影片介紹這個Superdrink，成份包括：

－奇亞籽

－瑪卡粉

－枸杞

－原生可可粉

－巴西紫莓

－糙米蛋白質

－椰子水

－椰奶

午餐

Bonnie說自己喜歡吃沙律，但不會只是單一樣的菜；還會肯定裡面有足夠的營養。最近就很喜歡製作芝麻雞沙律，成份包括：

－雞胸肉

－胡蘿蔔（切薄片）

－蔥、芫荽、羅勒

－聖女果（小蕃茄）

－菠菜

－烤芝麻

醬料

－青檸

－芝麻油

－魚露

下午茶

可以吃一點小食，Bonnie就推薦以下兩種食物：

－羽衣甘藍脆片，製作方法很簡單，買些羽衣甘藍，倒適量海鹽在上面，再放入焗爐焗20分鐘就可以當健康的薯片吃

－杏仁、核桃、葵花籽，因堅果內有健康脂肪，有助減肥



陳雅思說自己一有時間就會去學習新事物，現在在修讀營養學，有自己一套的修身心得。（Bonnie IG）

晚餐

Bonnie會混些藜麥或者糙米在飯裡，因為糙米纖維含量高，令人有飽足感，就不會想吃宵夜了。

晚餐

－三文魚扒

－炒菠菜

－烤蕃薯（Sweet Potato）

－糙米，藜麥，白米飯



其實吃得健康、有營養，配合適當的運動都可減肥，完全不需要節食，正在看又想修身的大家，不妨跟著Bonnie的獨家餐單試一試。

