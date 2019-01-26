【青春有你】《延禧》五阿哥陳宥維唱跳獲好評　最終成績超嚇人

現年20歲的內地小鮮肉陳宥維，去年因出演《延禧攻略》五阿哥永琪一角而為人熟悉，亦因為有亮眼的外形而令他慢慢累積高人氣，目前微博粉絲更超過100萬人追蹤。近來參加選秀節目《青春有你》的他，一直是最備受關注的一位，就在最新一集（第二期）播出節目中，他非常有自信地表演唱跳亦獲得不錯的評價，但到最後導師就給出F等級分數（最低等級）令不少人驚訝「是我聽錯了嗎？」替他不值。

陳宥維一出場受到大家關注。（網上圖片）

擁有185CM高挑身材精緻面孔的他，一直是《青春有你》詢問度最高的訓練生，擁有高人氣的他就選擇一個人出來表演，又唱又跳一舉一動都很有偶像Feel，連製作人張藝興都偷偷向李榮浩大讚他：「長得真的很帥」。看似各位導師對他第一印象不差，不過沒想到最後卻被分配為F等級，張藝興認為他要再努力：「看得出來他真的用心準備，我覺得這個舞蹈方面確實是有天分的，這個再努力努力。」

陳宥維最終只是被分配為F等級。（網上圖片）

張藝興覺得他都好靚仔啊！（網上圖片）

見到F等級分數不少粉絲都為他抱不值，除了心痛還是心痛︰「節目組是故意的，還是導師不喜歡比自己年輕又帥氣的」﹑「加油，F班怎麼了」…覺得他有能力從F班逆襲到A班，假如到最後真的不成功回來演戲是最好選擇，因為大家覺得他的演技在新生代中較為突出。

雖然才藝方面比起其他練習生參差，但人氣方面他持續高企。就在最新一期節目人氣排行榜中，他位居第一反超前一直高人氣的李汶翰，而他的外形更在F班各男生中，顏值被讚遙遙領先，相信他只要努力就會走得更遠。

陳宥維擁有高人氣，在排行榜中排第一。（網上圖片）