蘇志燮亞洲見面會即將開跑　預告3月10日香港派粉絲福利

雖然近期小鮮肉大勢，可是一眾型男大叔依然有價有市。韓國人氣男演員蘇志燮出道第24年，繼續坐擁大班支持者。而他亦即將開展2019年的亞洲巡迴見面會《SO JI SUB ASIA TOUR ‘HELLO’》，親自到訪各地與粉絲見面會。而是次見面會蘇大叔亦會於3月10日來到香港，與粉絲作近距離的接觸。

是次亞洲巡迴見面會於台北為起點，蘇志燮將到訪日本、泰國和菲律賓等地，舉辦共8場見面會，而香港站即將在3月10日舉行。蘇志燮繼2017年的出道20周年紀念見面會後，事隔兩年再到訪香港，相信香港、澳門及中國的粉絲都非常期待。而官方已率先預告，蘇志燮在見面會準備了大量粉絲福利，希望粉絲敬請期待！香港場見面會門票即將在本月29日公開發售，粉絲必定要把握千載難逢的機會。

蘇志燮香港見面會將於3月10日舉行。

工作繁忙的蘇志燮，上年共有韓劇《我身後的陶斯》、電影《藉著雨點再愛你》和綜藝節目《森林裡的小屋》等多部作品推出。套套都成績不俗外，他更憑著《我身後的陶斯》奪得《MBC演技大賞》的大獎。事隔兩年先再有機會訪港開見面會，未知演技再進步的蘇大叔，又會特別為粉絲準備甚麼驚喜呢？歌唱實力也不容忽視的蘇志燮，會否大開金口為香港粉絲獻唱中文歌呢？

出道第24年，蘇志燮世界各地仍有大量粉絲支持，可見大叔的魅力！（網上圖片）

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