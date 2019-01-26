【最美的時光】向佐新戀情獲認可　向太叫郭碧婷做女

近年積極在內地發展的向佐，最近與媽媽向太一起參加真人騷節目《最美的時光》備受關注。早前有網友在微博曬出向佐和郭碧婷手拖手睇展覽的照片，疑似戀情曝光，之後向佐亦大方回應內地媒體，指大家看到什麼就是什麼，自己不多說了，間接承認戀情。日前，向太與郭碧婷在微博互動，以媽咪及女兒相稱，網友紛紛驚呼發展太快！

向太經常在節目中大讚郭碧婷，更笑言希望對方做自己的新抱。（微博圖片）

向太在微博轉發與郭碧婷一起上節目的文章，她表示上這個節目最大的收穫，就是得到「最美的女兒」，郭碧婷隨後就轉發寫道：「我的摩羯座媽咪，因為最美的時光相遇，還一起體驗生活，雖然那天你冷到笑不出來，哈哈哈，但是有你真好。」而向佐就留言：「那是你的益達，也是我的媽媽。」三人互動似乎另有含義，網友留言「這麼快就叫媽媽？」、「這是公佈戀情了？」、「這是要結婚的節奏？」

郭碧婷與向太以母女相稱，惹來網友猜測向佐與郭碧婷好事近！（微博截圖）

節目除了有向佐兩母子參與之外，還有吳尊和爸爸、郭碧婷父女、劉維和媽媽、孫偉和媽媽。向太在節目中對郭碧婷喜愛有加，經常稱讚對方。在新一集節目中，劉維提到向佐因為同一名神秘女子約會而登上熱搜，向太即刻幫兒子澄清，更笑言郭碧婷才是適合的人選。郭爸爸聞言就說：「要娶她可以，你要另外買一間大房子，專門養那些動物。而且你還要有一點心理準備，她會對動物很好，對你很差。」看來郭爸爸都默認兩人發展，更即場傳授Tips給向佐！

除了郭爸爸和向太之外，就連吳尊都拿郭碧婷和向佐開玩笑，搞到兩人十分尷尬。（影片截圖）

其實向太叫郭碧婷做女兒，郭碧婷叫向太媽咪，是因為節目中一個交換父母的環節。向太在節目中毫不掩飾地表達自己對郭碧婷的喜愛，更多次表明希望她做自己的新抱。在新一集中，向太得償所願，有郭碧婷做自己的「一日女兒」，更大讚對方：「她很甜，然後她不是花言巧語，她是整個人長得很甜，很單純，因為自己很遺憾沒有女兒，圓了我這個夢。」

向太對郭碧婷非常滿意，寵愛有加。（影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

至於向佐就與郭爸爸組成一隊，兩人一起去打機，相處愉快。事後向佐也有轉發節目調侃他和郭爸爸的文章，問到郭爸爸覺得向佐怎麼樣時，向佐笑言：「我那邊好着呢」，似乎已經得到準岳父的肯定。經過一日相處，無論是向太和郭碧婷，還是向佐和郭爸爸，都相處得非常開心，對對方都很滿意。向佐和郭碧婷因為節目而結緣，網友都送上祝福，更希望他們早日拉埋天窗！

向佐和郭爸爸相處愉快，看來準岳父對他都十分認可。（微博圖片）