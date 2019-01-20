【最美的時光】吳尊承諾補辦婚禮　當眾霸氣深吻愛妻

要數圈中的愛妻號，吳尊一定榜上有名。他與太太林麗瑩結婚10年，育有一對寶貝仔女Max和Neinei，一家四口非常幸福，吳尊好老公、好爸爸的形象更深入民心。最近他與爸爸一起參加內地真人騷節目《最美的時光》備受關注，在最新一集中，一向鮮少公開露面的林麗瑩和父母一起出現在鏡頭中，吳尊更當眾錫錫老婆，大放閃光彈！

吳尊一家四口都超高顏值，相當幸福！（微博圖片）

過去為了保護家人，吳尊甚少曝光太太林麗瑩的樣子，不過近年他不時在微博分享與家人的合照，大方晒妻，大家終於可以一睹芳容。繼上集吳尊帶着爸爸重溫往日時光之後，今集吳爸爸就為兒子準備了一個驚喜，邀請了家人朋友一起在海邊度假聚餐，當然少不了好新抱出席。雖然林麗瑩戴着草帽和墨鏡，但她全程保持笑容，獲不少網民大讚又靚又溫柔！吳尊亦大方介紹：「那邊有我背後的女人。」當被問到和老婆的初吻是幾時，吳尊先是面露羞澀頻頻傻笑，最後自爆是在看電影的時候趁着老婆轉頭的瞬間一親芳澤，當時兩人拍拖未夠兩個星期，他就忍不住想要親對方。

吳尊自爆和老婆林麗瑩拍拖未夠兩個星期就偷親對方，逗得全場大笑。（影片截圖）

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吳爸爸更請來林麗瑩的父母到場，他直言當年因為吳尊媽媽病重，所以吳尊夫婦沒有舉辦正式的婚禮，他也很感謝兩位親家體諒他當時的情況，一直沒有抱怨過，但亦令他非常內疚，所以他特別親手做了一個蛋糕，送給吳尊夫婦，祝福兩人幸福美滿。

吳爸爸親手整蛋糕送給兒子夫婦，祝福他們幸福美滿。（影片截圖）

吳尊和太太自16歲開始拍拖至今，走過足足23年依然甜蜜，對於沒有舉行婚禮這件事，吳尊也耿耿於懷，覺得有點遺憾，他向岳父岳母承諾：「這個婚禮我一定會辦的，到時候我會辦到很開心！」吳尊更當眾向老婆表白：「雖然沒有辦婚禮，她也知道我有多愛她，她也知道我是不是每一分每一秒都要跟他們在一起，我沒有騙人的。」逗得坐在一旁的老婆面露甜笑，岳父也對女婿讚不絕口，表示一百個放心！最後吳尊更走向林麗瑩，攬住老婆情深一吻，用實際行動證明自己的愛！

吳尊主動錫錫老婆，好Sweet呀！（影片截圖）

有自己愛的人在身邊，吳尊在這集節目中都表現得特別興奮，網友更表示難得見到孩子氣的一面，最後他主動親吻老婆的舉動更是難得的公開放閃，吳尊表示：「我覺得愛這個東西我不太用語言去表達，我覺得愛就是要用行動去表達。」這番愛的宣言令網民相當羨慕：「吳尊是什麼絕世好男人啊」、「有錢又帥又忠情」、「吳尊的老婆上輩子一定拯救了銀河系」、「這是什麼神仙愛情」。

有老婆和家人在場，吳尊全程都笑得好開心。（影片截圖）