【鋒味】同鄧紫棋嘗試柬埔寨昆蟲料理　謝霆鋒大爆女藝人食量驚人

由謝霆鋒擔任固定嘉賓的戶外美食真人騷節目《鋒味》正在熱播，每一集霆鋒都會與好友一起探索異國人文風情，品嘗各國美食，展示廚藝。在最新一集中，霆鋒同鄧紫棋（GEM）就去到柬埔寨，兩人遊經吳哥古跡，餵食大象，還嘗試特色高蛋白昆蟲料理。

霆鋒同阿GEM找到當地一間「亞洲50強」之一的餐廳，全部採用柬埔寨的食材。眼見阿GEM吃得津津有味，霆鋒就女明星的飯量展開討論，他笑言：「你讓我覺得，這五年裡面，來過《鋒味》最能吃的，都是女生。」反而他認為食量大的吃得不多，譬如潘瑋柏。話音剛落，阿GEM即刻大爆：「潘瑋柏很能吃的！」令霆鋒一臉驚訝。阿GEM同潘瑋柏曾經一齊擔任《中國新說唱》的導師，她續指對方無論什麼時候都在吃。不過，霆鋒意味深長地表示同節目中的女嘉賓相比，實在不算什麼：「Angelababy在我面前吃飯，我簡直是覺得，她在吃三個人的量。」霆鋒憶述曾經同baby一齊吃飯，在他吃到一半時，baby望著他的盤子說：「鋒哥，你要吃嗎？我這邊吃完了，想吃你那個盤子裡面的。」阿GEM聽了也笑到不停口，還解圍到：「剛入行的女生，跟入行久了的女生是有差別的，剛入行的女生是不吃東西的，入行久了的是一直在吃。」

霆鋒與阿GEM在節目中就女藝人的食量展開討論，大爆Angelababy食量驚人，一人食三人的量。（視頻截圖）

其實去年baby在參加內地真人騷《嚮往的生活》時，也呈現出「為食」的一面，更揚言一人可以吃完一碟紅燒肉，很快便吃完一碗飯，令一旁的Henry（劉憲華）也有些驚訝。而網友見到之後，也紛紛羨慕baby「吃不肥」的體質。

去年Angelababy同倪妮參加內地真人騷節目《嚮往的生活》時就有展現「為食」的一面。（網絡圖片）