【Wanna One解散演唱會】香港戲院直播盛況　全場Wannable淚崩

韓國人氣男團Wanna One今日舉行最後一場演唱會，完成一年半限定團使命。Wannable（Wanna One歌迷）除了親身到首爾高尺天空巨蛋欣賞11位成員尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在奐、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝、賴冠霖解散演出外，也可在香港八間戲院收看演唱會直播。《香港01》記者採訪其中一個直播的戲院──嘉禾荃新天地電影城，直擊Wanna One演唱會直播前後Wannable的喜與哀。

有Wannable派發手幅，供粉絲入場應援。（蒙曉盈攝）

下午三時許，大批Wannable在戲院門外等候入場，有粉絲攜同官方應援燈欣賞演出，也有粉絲派發精心製作的手幅或小卡供Wannable留念和入場應援，氣氛與演唱會現場無異。約三點四十五分，戲院安排Wannable進場，就現場所見，Wannable井然有序排隊進入戲院，未有出現混亂。有Wannable曾計劃到韓國當地欣賞Wanna One演唱會，惟因機票和門票超出預算、父母反對或學業問題未能成行，最終選擇留港欣賞直播。雖然有黃牛炒賣Wanna One直播門票，不過一眾受訪Wannable均透過官方渠道購票，亦有粉絲首輪售票未能撲飛，要在戲院加場後才成功購票。

Wannable又準備粉絲製的Wanna One人偶，讓大家拍攝留念。（蒙曉盈攝）

Wannable入場時井然有序，未有出現混亂情況。（蒙曉盈攝）

眾多觀眾之中，最突出的必定要數男觀眾阿Dee。雖然他是陪伴喜歡Wanna One的太太和女兒入場，不過他坦言樂意欣賞今次演唱會，皆因他有追看選拔Wanna One的選秀節目《Produce 101》Season 2，覺得Wanna One「每一個人都好鍾意，好正，好平均，分工分得好好」，11位成員當中最欣賞姜丹尼爾，同時大讚金在奐相當唱得。阿Dee又慶幸自己能夠見證着Wanna One有完美的開始，亦有完美的句號。不過，阿Dee認為今次演唱會有美中不足之處：「戥賴冠霖唔抵，最尾講感受，又要第一個走。」最後，阿Dee和其他Wannable一樣，都祝願Wanna One順利出道，未來一切順利之餘，Wanna One成員也要保持聯繫。

有觀眾離場時情緒仍然激動，不時拭淚。（林迅景攝）

黃小姐接受訪問時情緒仍然激動，又稱自己快要解散才愛上Wanna One，所以沒有赴首爾看演唱會的計劃。（林迅景攝）

Wannable（左）和永遠的Wannable（右）最喜歡朴佑鎮騷身材一幕，看到時叫到聲沙。（林迅景攝）

阿Dee和妻女一同欣賞Wanna One演唱會，他慶幸有機會見證Wanna One的開始和完結。（林迅景攝）

一齊睇睇Wanna One演唱會香港戲院直播盛況！