《內政保鑣》落實開拍第二季？　Richard Madden：同首季完全唔同

由BBC製作的《Bodyguard》（Netflix譯名《內政保鑣》）去年在英國播出後，引起極大迴響，成為自2008年來BBC收視最高的劇集，在Rotten Tomatoes獲得92%點讚。而男主角Richard Madden更憑該劇，奪得第76屆金球獎（Golden Globes Awards）電視劇集演出 ─ 劇情類最佳男主角，首次提名就即奪獎。

【Bodyguard】《權力遊戲》上位男星擔正 10年來最強英劇勁緊湊

（Getty Images）

日前有外國傳媒報道，蘇格蘭節目主持人Lorraine Kelly在節目中大爆《Bodyguard》會開拍第二季。她透露早前跟Richard Madden交談時，對方直言《Bodyguard》一定會回歸。另外，Richard Madden亦在去年年尾表示即將會跟編劇Jed Mercurio見面，看看對方對新一季可有什麼新構思。其後Richard Madden亦透露了對所飾演的David Budd如此受歡迎的想法，笑言想第二季跟第一季完全不同：「我也想過，也許會跟《American Horror Story》一樣，跟第一季完全不同。例如我飾演一個皇室成員，而Keeley Hawes（在第一季飾演內政大臣）就飾演我的保護要員，讓所有的演員回歸，但大家卻做不同的事情。」