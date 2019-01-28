殺人犯姦殺三十多名女性　Ted 死不認罪：世界少咗個人有咩壞？

Hi! I am Ted! Ted Bundy

一句簡單的自我介紹，竟然是殺人的開場白。

Ted Bundy是美國史上最惡名昭彰的連環殺人犯，他在1974年至1978年期間姦殺了三十多名女性，據知他還跟多宗兇殺案有關，到今時今日為止，仍未能確定到底Ted Bundy殘殺了幾多名女性。日前，Netflix就推出了原創紀錄片《Conversations with a Killer：The Ted Bundy Tapes》（美國殺人狂訪談錄），片中收錄了Ted Bundy從未曝光的真實對話。

Ted年輕俊俏，言談舉止非常優雅，亦是一位法律學生。他曾經擔任過社工亦是政治競選活動份子，綜合各種因素，符合了女性對「完美情人」的條件，單從外表很難讓人相信他是連環殺人犯。（網上圖片）

在六、七十年代，美國處於動盪期，整個國家正經歷通貨張膨漲、示威暴動等，令到犯罪率大幅上升，同時連環殺人犯開始出現，例如邪教教主Charles Manson、小丑殺手、山坡勒人魔等等，但沒有一個比起Ted Bundy恐怖。他在就讀華盛頓大學時開始偷窺心儀女生更衣，但偷窺已經滿足不了他的慾望，之後就變本加厲四處搜尋「獵物」。

Ted下手的對象都有一系列的共同點，就是長髮、獨居及成績優異的大學生。他的犯案手法就是潛入校園，鎖定目標後喜歡以一句「Hi!I am Ted!」向女學生自我介紹，然後邀請女她們出外遊玩，再先姦後殺並棄屍荒野。其中至少12位死者的屍體被Ted斬首，並將這些頭顱存放在家中。有幾次，他在深夜闖進女大學生的住所及宿舍，趁她們熟睡時將其擊斃及姦屍，令華盛頓的女生陷入恐慌。

Ted Bundy在1974年至1978年期間姦殺了三十多名女性，據知他還跟多宗兇殺案有關，到今時今日為止，仍未能確定到底他殘殺了幾多名女性。（影片截圖）

在1974至1978年間，Ted在美國7個州姦殺婦女，更成功逃獄2次。1977年12月，Ted在科羅拉多州加爾非邵監獄等候其中一單謀殺案審判時，有警衛一如既往送食物給他後便離開。但隔天早上，只發現Ted的床上有一堆書本，原來他刻意挨餓，令自己瘦得只剩下63公斤，然後將書本當作樓梯，爬上監牢天花板一個洞成功逃脫。Ted成功逃獄後，輾轉去到佛羅里達州，躲避警方46天，在1978年2月15日再度被捕。在審判前，他致電女友Elizabeth，並告訴對方自己生病了，被不懂的東西吞噬，卻沒有辦法控制不被被這股力量吸引。在審訊期間，修讀法律的Ted堅稱自己清白，並拒絕接受律師的認罪建議並決定自辯，經過長時間的審判後，最後被判死刑。

在審訊期間，修讀法律的Ted堅稱自己清白，並拒絕接受律師的認罪建議並決定自辯。（影片截圖）

在Netflix紀錄片《美國殺人狂訪談錄》中，美國記者Stephen Michaud在6個月內跟Ted Bundy進行訪談，錄了近80捲錄音帶，約100小時的錄音對話。片中訪問過警察、記者、由Ted Bundy手上逃過大難的受害者等，不過最奇怪的，就是Ted的朋友們、家人、鄰居，幾乎所有認識他的人都指他無論性格抑或行為都非常良好，不相信他有犯下罪行。

在審訊期間，竟然有大批婦女現身法庭力撐Ted，相信他根本沒有殘殺36名死者，更有粉絲直言：「我覺得跟他很親近，有種想要被愛的感覺！」究竟為何這位連環殺人犯竟然會有女粉絲？紀錄片中，有專家指原因是，Ted年輕俊俏，言談舉止非常優雅，亦是一位法律學生。他曾經擔任過社工亦是政治競選活動份子，綜合各種因素，Ted符合了女性對「完美情人」的條件，所以有大部分女性被其外表矇騙，認為他是無辜。

（影片截圖）

在這些從未曝光的錄音帶中，Ted起初一直否認所有殺人的罪行。直到Stephen Michaud轉換發問方式，問Ted對這些殘殺案的看法時，他開始以第三人稱描述「兇手」的殺人過程及其犯罪心理。他在敍述的過程中異常地冷靜，一方面在形容犯案經過，一方面卻笑言：「我不是禽獸也沒有喪失心智，我沒有人個分裂，我只是一個普通人。」不過就算Ted沒有親口承認自己犯案，在言談間已證明了他就是兇手，而他的思想已經扭曲到無可救藥的地步，他曾說過「就算這個世界少了一人又有什麼壞？」、「我們這些連環殺人犯是你的兒子，是你的丈夫，我們無處不在，以後會有更多孩子將會死掉。」，這些話就足已令人感到心寒。