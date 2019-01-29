【步步走非洲】古老防性侵習俗流入英國　熨乳割禮仲有癢痛酷刑

女性因衣著性感，最終成為色狼目標而被侵犯的論調，早已被人痛斥無稽及踐踏女權，但原來在非洲落後地區，為免少女受到性侵，會由母親動手進行「熨乳」(Breast-ironing)的習俗，即是用燒到燙熱的石頭或鐵塊，熨壓向少女胸部，目的是破壞女孩性徵，減低少女吸引力以防止被性侵，而這股不文明的風潮更吹到英國，出現數宗少女受害的個案，至於乳房組織被破壞的少女，未來還要再受另一種「蟻咬」的傷害，下文為大家揭開這種不人道的風俗。

被熨乳的少女，不但劇痛難當，更有可怕後遺症。（網上截圖）

用燒熱的石頭熨平胸部，其痛苦可想而知。（網上截圖）

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紀錄片《步步走非洲》帶觀眾遊歷非洲，看看當地的奇風異俗，部分十分殘忍及不人道，除了女性割禮(切除陰蒂)，聲稱能避免婦女出軌的習俗外，還有一種稱作「熨乳」，顧名思義，是要熨平少女的胸部，原來非洲落後地區習俗，為了避免少女受到性侵，會用燒過的石頭或鐵塊，壓向開始發育的少女胸部，其痛楚可想而知，而且動手的人多為少女母親，目的是減低女性的吸引力，更想當然覺得可避免受到男子性侵。

主持人步步帶大家遊歷非洲，探討當地的文化習俗。（網上截圖）

受害人年紀甚至有不足8歲的女童，由於少女會繼續發育，「熨乳」暴行更會反覆進行，對少女的心靈及肉體也有無法彌補的傷害，而燙傷的胸部更會出現傷疤、細菌感染、無法分泌母乳、兩邊胸部不對稱及乳癌等等後遺症。隨著非洲移民在英國生活，據英國《衛報》報導，這股風潮更在英國部分地區出現，這些受害少女在青春期每隔一至兩週，就會受到一次火烙胸部的折磨，確是駭人聽聞。

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儘管這些受害少女有日會渡過青春期，但惡夢其實並未結束，有女性由於曾被「熨乳」傷害，在婚後誕下小孩未能分泌母乳，為了餵奶母親只能再忍受一種「蟻咬」習俗，過程是用多隻「烈蟻」放在乳房上任由噬咬，令胸部受刺激而膨脹，藉此達到餵哺母乳的目的，當然這又是一個無稽的土炮方法，但卻要女性受到又癢又痛的折磨，等於二次傷害，看來當地要盡快教育民眾，除掉這些不人道的傳統習俗。