【色情之後】前成人電影女星爆行內潛規則　月賺30萬都唔想再拍片

成人電影相信大部分成年人，不分男女都會看過，只是數量上的不同，但這些成人電影的演員，在演出以外其實各有自己故事，當她們退下前線，生活上又會有何變化呢？Netflix紀錄片《色情之後3》，訪問了多位成人電影演員，有人後悔不已，轉為從事教會工作，並跟牧師結婚，亦有女演員退役後開展了成人用品事業，為了女兒堅拒復出，告別成人電影，展開人生新的一頁。

珍娜患有嚴重抑鬱，成人電影工作並未為她帶來榮耀。（網上截圖）

珍娜普雷斯利曾是一位成人電影演員，她來自一個不快樂的家庭，只要她的成績在B級，父母也會在她面前撕爛她的成績單，到她長大後，她誤以為在成人電影行業可以讓她變得亮麗而受重視，雖然以珍娜的美貌，在行內確是闖出了名堂，但同時她有海洛英毒癮，又患上了抑鬱症，更有自殺傾向，她感到生命愈來愈麻木無感，一天她到紋身店，在身體各處紋身，痛楚令她有活著的感覺。

珍娜以紋身時的痛楚，令她有仍然生存的感覺。（網上截圖）

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當珍娜回到電影片場，有位女孩見到她的紋身後跟她說，沒有人會雇用妳的，珍娜感到不被接納，遂選擇了離開成人電影行業。其後他跟一名男子相戀，對方帶她返教會，同時受洗信主，當珍娜感到不再孤單後，男友卻跟她說「妳會變得比以前更紅」，原來男友竟然是皮條客，之後更帶她返回成人電影行業，珍娜再次拍攝了3年半的色情電影，仿如一次惡性循環，直至珍娜在教會認識了一位牧師，二人墮入愛河並結婚，珍娜最終完全脫離了成人電影行業，現時在教會從事傳道工作。

大型的成人電影公司，拒絕搵邦妮拍片。（網上截圖）

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另一位成人電影女星「墮落邦妮」，她來自破碎家庭，父母離異，生母拋下她走了，而父親長期進出監獄，她分別跟著同樣離異的外公外婆生活，年輕反叛，13歲已經失去童貞，18歲被迷姦並拍成電影，這就是她的第一部作品，入行後曾被大公司嫌棄，指她太多紋身，沒有人找她拍片，其後她轉到一間新公司，才日漸受到接納，當時每月收入達到3至4萬美金，而邦妮演而優則導，做過導演及製片，又開設了情趣玩具公司，而她跟第二任丈夫結婚並誕下女兒後，為了家庭選擇離開成人電影行業，更說因為女兒關係堅拒復出，永不回頭。