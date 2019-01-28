【危居72處】政府撤離小鎮居民呼籲旅客避遊　澳洲惠特農變鬼城

港人面對土地問題，最大煩惱是置業無望，就算順利上車也隨時供樓供到氣咳，但原來大家確實身在福中不知福，世界上不少人住在危機處處的地方，隨時命仔都無埋。Netflix節目《危居72處》，介紹世界各地的危險居所，包括有澳洲鬼城、秘魯垃圾山及印尼污水村，居民每一天也是跟死神擦身而過。

現時惠特農只得3名居民，冒著死亡風險，死守家園。（網上截圖）

澳洲的小城鎮惠特農，風景優美，曾經是著名的旅遊景點，現時卻是南半球污染最嚴重的地方，在地圖上更只得虛線，這個被消失的城鎮，究竟發生了什麼事呢？由30年代開始，人們在惠特農的鐵礦岩壁開採石棉，這種天然礦物令到曾在該處居住、旅行的人，紛紛因吸入石棉而患病，包括有石棉沉著病、中皮瘤及肺癌。至2006年澳洲政府移除了惠特農的城鎮地位，撤離居民並關閉城中的服務及設施，又呼籲旅客不要冒風險到該處旅遊。

【10大治癒系動物】奇異生物散發爆谷香味 水獺熊貓都唔夠佢萌

惠特農曾經因為開採石棉而興旺，但當地卻有不少居民死於石棉相關疾病。（網上截圖）

+ 4 + 3 + 2

現時惠特農由原有的2萬人城鎮，變成只得3名居民，他們無視政府勸告，死守家園，他們接受節目訪問時，亦清楚知道石棉的致癌風險，但他們認為只是因為開礦才會出現石棉塵，只要不接近礦洞就能繼續生活，更怪責政府的撤離措施影響了他們的生計。政府方面卻表示，石棉塵已滿佈城中各處，曾有婦人幫丈夫洗衣服患病，原來石棉塵沾上了衣服，婦人因而患上癌症而離世，政府人員表明當地仍有石棉殘留，不應冒險到該處觀光。

【亞洲10大致命生物】眼鏡蛇都要屈居第4 最強殺人生物無血無腦

遠看被白雪包圍的拉林科納達城十分美麗，但身處其中，就知居民住在垃圾山上。（網上截圖）

+ 2

節目中介紹到全球最高海拔的城市，秘魯的拉林科納達，當地有5萬人住在簡陋的鐵皮屋，原來居民均是懷著一個發財夢，在當地金礦工作，而工人每月前30日是零工資，而第31日在礦洞中所取卻可私自擁有，至於礦石中有否黃金，就要看居民的運氣。但由於該處沒有妥善的垃圾處理及排污設施，導致垃圾堆積，而人們就居住在垃圾山上，除了疫病橫行，礦工以水銀來提煉礦石裡的黃金，當地居民往往未發達已經因病死亡。

印尼爪哇居民靠芝塔龍河生活，卻又盡情地污染河水，相當諷刺。（網上截圖）

+ 3 + 2

最後一處恐怖住處，是印尼爪哇的芝塔龍河，是全球最污濁的河流，而人們就是居住在河流兩旁，以往河水未被污染前，居民以捕魚為生，但隨著工業發展，工廠將污水排進河裡，而居民亦將垃圾掉進河內，偏偏這條河卻提供雅加達的8成用水，現時居民已不能在河裡捕魚食用，卻改為用小船撿拾垃圾、塑膠及尼龍作為收入，而且當地居民也容易有皮膚病，過著都市人難以想像的恐怖生活。

【10大死法】擔遮同坐馬桶都會意外死？ 第1位咬爆痔瘡死最離奇