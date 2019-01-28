MIRROR姜濤開拍拖綠燈　花姐列女友五大要求：阻住返工就唔好

ViuTV節目《ERROR金豬賀歲暨花姐巡遊》今日（28日）進行錄影，主持ERROR與嘉賓MIRROR、Gin Lee、陳安立等人齊齊向歌迷和觀眾拜個早年。MIRROR在農曆新年獲安排放假，12位成員計劃向經理人花姐拜年逗利是，入行後首次過新年的MIRROR又透露利是將會以小揮春和簽名相代替金錢，實行用心意代替金錢送上新年祝福。

姜濤對緋聞女友受影響深感抱歉，坦言沒想到會引來強烈回響。（黃國立攝）

MIRROR的姜濤近日與一名貌似乃木坂46白石麻衣的女子傳緋聞，姜濤再次澄清只是送對方乘車時被拍到，沒想到會引來回響和誤會，所以感到相當抱歉。Anson Lo又稱日後會避免引起不必要誤會的言行舉止，但不會刻意約朋友到遠離人煙的地方見面，或者格外小心地行動。

花姐未有向MIRROR 下戀愛禁令，不過希望成員可以帶女友給她過目。（黃國立攝）

對於MIRROR成員拍拖，花姐坦言自己無意下戀愛禁令：「佢哋都大啦，唔准佢哋拍拖都呃你啦，佢哋見到女仔都會望下。」不過花姐希望MIRROR帶另一半過目，讓她審視對方是不是個好女孩，她又即場向MIRROR訓話：「你哋知唔知拍拖有後遺症？如果你哋識個好女仔，個女仔可以幫到你哋事業，佢會鼓勵你哋工作，但係有種女仔黐身黐世，阻住你返工就唔好啦！」MIRROR成員隨即紛紛點頭贊同。

花姐開出的MIRROR女友條件，各位粉絲又中多少個呢？（黃國立攝）

問到花姐希望MIRROR與哪種類型女孩拍拖，花姐認為12位成員各有適合對象，不過如果想過花姐一關，最好要符合以下條件：「要有禮貌，要識體諒自己另一半，要接受到我，最好可以識做家務，識煮飯，最緊要識吸塵，睇你哋班人都唔會做家務啦，最好係女仔啦！」各位MIRROR粉絲收到未？