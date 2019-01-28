羅伊婷將與男友拉埋天窗　幕後功臣原來係沙律張沛樂

羅伊婷（Daisy）和張沛樂（沙律）為ViuTV新節目《晚吹：女學生‧吹水班》擔任嘉賓，兩人聯同主持駱振偉、嚴祺和彭嘉桓一同以學生look示人，Daisy和沙律穿上運動服，突顯fit爆身材曲線。Daisy回想起讀書時期被訓導主任嚴厲對待，因為當時Daisy參加《TVB周刊》「Cover Girl」選舉，訓導主任認為Daisy會引來記者追蹤影響校譽，所以Daisy的一舉一動都要得到訓導處同意，難怪Daisy表示不想回憶起校園往事。

羅伊婷和張沛樂擔任ViuTV新節目《晚吹：女學生‧吹水班》嘉賓，為了配合主題特意化身學生妹。（黃國立攝）

Daisy早前宣布將與男友拉埋天窗成為「蘇太」，原來沙律有份協助Daisy男友求婚：「我同佢男朋友呃咗佢兩個月…Daisy同男友去日本旅行，佢男朋友整咗條片，然後成堆人出現向Daisy求婚。」有好友見證求婚時刻，Daisy當然冧爆，問到25歲結婚會否太早時，Daisy就稱：「其實我唔覺得早，父母24歲結婚，我係朝住呢個目標進發，同埋之前拍咗幾次拖，遇過一啲唔啱嘅人，所以遇到啱嘅人唔會覺得早。」

Daisy獲男友求婚，沙律在背後出心出力。（黃國立攝）

沙律又有否受到Daisy啟發，計劃和男友林耀聲結婚呢？沙律卻表示：「我學番Daisy咁講，我父母比較遲婚，所以打算三十歲後先結婚，佢（林耀聲）都要俾心機（賺錢）啦」沙律又自爆Daisy獲求婚時，向林耀聲「放風」想要有與眾不同的求婚儀式，例如上演小劇場，要令沙律印象深刻。雖然不知道林耀聲會如何求婚，Daisy也承諾會全力配合林耀聲的行動。