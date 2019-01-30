【煲劇懶人包】北川景子、菅田將暉領銜！7部2019年春季必睇日劇

作為2019年的開年檔，本季日劇有很多驚喜之作，比如懸疑劇。日劇每年都會在懸疑推理劇種上進行創新，從調查人員的類別、到調查方式、再到隸屬的調查科室等。即使在形式上作出些微的創新，也能令內容大有不同。在今季新劇中就有很多例子，如《TRACE～科搜研之男》、《被盜的臉～推測搜查班》等。 另外，幾乎每年日本都有幾部關於女性主義的劇集產出，引發一定的社會反響。本季新劇也有此類劇集的身影，如《醜聞律師女王QUEEN》、日版法妻《傲骨賢妻》等。能否再次引發新的話題和思考，值得期待。

回顧2018秋季日劇檔，實在有不少優秀作品給觀眾留下了深刻印象，如《無法成為野獸的我們》、《大戀愛～與把我忘記的你》、《我們由奇跡構成》，還有紅透網路的《我是大哥大》等。高品質的秋季檔，讓大家看到了日劇實力依舊，也對新一年的劇集更有信心。因此，小編將在本季新劇中挑選出最值得期待的7部劇進行介紹。

1. 《TRACE～科搜研之男》（トレース～科捜研の男～）

《TRACE～科搜研之男》（トレース～科捜研の男～）由錦戶亮、新木優子、船越英一郎主演（官方宣傳照）

劇情簡介：講述科搜研法醫研究員真野禮二以鑒定結果為依據，尋找案件真相的故事。 主演：錦戶亮、新木優子、船越英一郎 導演：松山博昭、相澤秀幸、三橋利行 編劇：相澤友子 日本首播：2019年1月7日

賣點：本劇改編自累計銷量突破40萬冊的人氣漫畫《追緝線索：科搜研法醫研究員的追想》，漫畫作者古賀慶曾在科學搜查研究所工作，因此作品最真實地反映了現在的科搜研，有最新、最有趣的科學調查，有個性十足的人物，深受讀者喜愛。

此前，日本長壽劇《科搜研之女》，憑藉極強的專業性和嚴謹性，在日本眾多推理劇中獨樹一幟，甚至有人稱其為「日本版CSI」。本劇有同樣的背景，相似的劇名，如果想要不受其名聲所累，需要有更新穎的看點。

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+ 10 + 9 + 8

2. 《後妻業》（ごさいぎょう）

《後妻業》（ごさいぎょう）講述「後妻專業戶」武內小夜子（木村佳乃 飾），與婚姻介紹所老闆聯手騙取單身老年人財產的故事（《後妻業》官方宣傳照）

劇情：故事講述了「後妻專業戶」武內小夜子，與婚姻介紹所老闆聯手騙取單身老年人財產的故事。 主演：木村佳乃、高橋克典、木村多江等 導演：光野道夫、都築淳一、木村彌壽彥 編劇：關惠理香 日本首播：2019年1月22日

賣點：首先解釋一下，「後妻」指的是跟已經喪妻的男性結婚，又稱繼室。所謂後妻專業戶，就是以嫁給有錢的孤寡老人，待對方死後謀取財產為生計的女人。

本劇改編自黑川博行的同名小說，原著有非常有趣的故事，和厚重的主題，它用荒誕的故事揭開了日本社會的黑色產業鏈——「後妻業」，並由此反映出日本空巢老人晚年生活孤獨的現狀。

這個故事非常適合影視化改編。2016年，這部小說也曾被改編成電影——《後妻業之女》，卻由於敘事拖遝、主題不夠深入，導致口碑平平。有了電影版的經驗，能否豐富人物、深入主題，是電視劇版改編成功的關鍵。

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+ 8 + 7 + 6

3. 《你家是我的事2》（家売るオンナの逆襲）

《你家是我的事2》（官方宣傳海報）

劇情：本劇為2016年大熱的日劇《你家是我的事》續集，講述女主角三軒家萬智結婚後，生活及職業面臨的新挑戰。 主演：北川景子、松田翔太 導演：豬股隆一、久保田充 編劇：大石靜 日本首播：2019年1月9日

賣點：2016年播出的《你家是我的事》，很巧妙地從地產經紀的角度，去闡釋房子對於人和家庭的意義。人物獨特、有趣，主題共鳴感強，所以播出後不僅在日本爆紅，甚至在中國、新加坡和泰國等地也收穫了熱度和口碑。

在即將開播的續集中，女主三軒家和屋代課長成為夫妻，他們的婚姻生活，以及女主角婚後在事業上面臨的新挑戰，都成為大家期待的看點。

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+ 10 + 9 + 8

4. 《3年A班－從現在起大家都是人質》（3年A組-今から皆さんは、人質です）

《3年A班－從現在起大家都是人質》（官方宣傳海報）

劇情：故事講述了一名高校老師，為追查一名學生自殺事件的真相，將全班29名同學擄為人質的故事。 主演：菅田將暉、永野芽郁、片寄涼太等 導演：小室直子、鈴木勇馬、水野格 編劇：武藤將吾 日本首播：2019年1月6日

賣點：日本在校園案件的創作上從來都不避諱，在這類作品中，青年人畸形的人生觀、價值觀，赤裸裸地坦露在陽光下。

比如電影《告白》中，因愛女被殺，向學生進行復仇的女教師森口悠子；《放學後》中，因師生矛盾，殺害多名教師的女學生們等等。本劇的設定同樣大膽，老師挾持了29名學生，和學生之間的關係突然變成犯人和人質，事件背後錯綜複雜，老師的身份也是個謎團。值得期待。

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+ 14 + 13 + 12

5. 《醜聞專門律師》（スキャンダル専門弁護士Queen）

《醜聞律師女王》（スキャンダル専門弁護士Queen）（官方宣傳照）

劇情：故事講述了女律師冰見江（竹內結子 飾），為幫助身陷危機中的女性而戰鬥的故事。 主演：竹內結子 導演：關和亮 編劇：倉光泰子 日本首播：2019年1月10日

賣點：這是日本首次以操縱情報影響社會的「輿論導向專家」為主題的日劇，女主角作為危機管理的律師，主戰場不在法庭上，而在醜聞的幕後。她的價值觀也與普通律師不同，她不贊成「正義至上」，只為解救深陷危難中的女性，甚至會為達到目的不擇手段。可以想像得到，這是一部讓女性感覺痛快淋漓的作品。

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+ 11 + 10 + 9

6. 《被盜的臉～推測搜查班～》（盗まれた顔 ～ミアタリ捜査班～）

《被盜的臉～推測搜查班～》（官方宣傳照）

劇情：本劇講述了擁有驚人記憶力的「推測搜查員」白戶崇正（玉木宏 飾），由於沉迷調查案件，而走進員警機構黑暗內部的故事。 主演：玉木宏、內田理央等 導演：武正晴 編劇：羽田圭介 日本首播：2019年1月5日

賣點：這部劇的新穎之處在於，它以推測搜查這個不尋常的搜查手法為題材，以一張臉為開端，順藤摸瓜展開故事。所謂推測搜查，就是以記憶與直覺為武器搜尋犯人，雖然人的長相會有變化，但搜查員可以想像他們的變化，並且找出嫌疑人。比如本劇中的男主白戶（玉木宏 飾），他就擁有驚人的記憶力，可以記住3000名通緝犯的臉。 看過這個介紹，感覺日本警界的科室已經豐富得超出普通人想像了。

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+ 5 + 4 + 3

7. 《初戀那一天所讀的故事》（初めて恋をした日に読む話）

《初戀那一天所讀的故事》（官方宣傳海報）

劇情簡介：一個人生處處不順遂的遲鈍中年女性，同時被三位男性追求的戀愛喜劇。 主演： 深田恭子、永山絢鬥、橫濱流星、中村倫也 導演： 福田亮介 編劇：吉澤智子 日本首播： 2019年1月15日

賣點：看劇情簡介就可以知道，又是一部神奇的戀愛喜劇。但是，千萬不要小看這種魔幻的愛情劇，它與一般的偶像劇很不一樣。

2016年，深田恭子曾憑藉漫改愛情喜劇《請與廢柴的我談戀愛》中，無男友、無工作、無存款的「三無廢柴女」紅遍網路。儘管從人設、劇情來看，本劇有其一定的套路，但細看之下會發現，劇中有很多閃光的細節。

比如劇中不同的感情觀念碰撞：養活不了自己還要包養小男友的女主角、勇敢追愛的主任前女友晶子等等。再比如劇中一餐一飯的哲理，每次男主都在為女主準備食物時，奉上心靈雞湯，讓女主在飽餐的同時，溫暖了心靈，兩人的感情也在這樣的吃飯中默默滋長。

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+ 8 + 7 + 6

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