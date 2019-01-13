【3年A班】菅田將暉與學生困獸鬥　劇情緊湊有望成年度日劇？　

懸疑劇一向都很受劇迷歡迎，如果看厭了美劇的話，日劇是一個不錯的選擇。去年播出的《不自然死因研究所》，講述法醫以解剖學為離奇懸案找出真兇，雖然有石原里美主演兼收視不俗，但未必適合香港觀眾的口味。不過，上星期推出的《3年A班-從現在起，大家都是人質-》（3年A組-今から皆さんは、人質です），應該會吸引到大家追看。

《3年A班》由菅田將暉主演，去年獲得第41屆日本奧斯卡最佳男主角，成為史上第二年輕的影帝。（劇集海報）

同學生困獸鬥 答錯問題就要死

《3年A班》由影帝菅田將暉及上位女星永野芽郁主演，故事主要講述距離畢業前十天，經常被學生欺負的美術老師，同時身兼3年A班班主任的柊一颯（菅田將暉飾），為了解開在幾個月前學生景山澪奈（上白石萌歌飾）自殺的謎團。柊一颯在校內引爆炸彈，將班上29位學生脅持綁架，把學生關在課室裡面困獸鬥。他深知道景山澪奈的死跟同學有關，所以用極端行為去令學生面對真相。如果學生在限時內，能夠答出景山澪奈自殺的原因，他就會立即釋放他們。相反如果答不中的話，就會指定殺死一位學生。

劇情雖然沒有電影《大逃殺》般的血腥畫面，但情節非常緊張，令觀眾看得肉緊。（劇照）

（注：內含劇透）

頭15分鐘就入戲肉 幕幕都緊湊刺激

究竟為何《3年A班》有望成為年度日劇？自上星期播出第一集後，不少網民都指該劇是日版《漢娜的遺言》（13 Reasons Why），更大讚題材吸引。班主脅持學生作人質本身已經非常吸睛，雖然場景方面跟電影《大逃殺》及松隆子主演的《告白》相似，同樣都是老師因為要教訓學生而將他們進行報復，不過《3年A班》在劇本上沒有浪費一分一秒去鋪排，甫開始就入戲肉。

首先就是引爆炸彈再脅持學生，繼而就是學生發狂反抗反被老師痛毆。然後在討論到底誰該負責任時，各人為了保命而將「罪名」推到班長茅野櫻（永野芽郁飾）身上，幕幕都緊湊刺激。加上班主任看似懦弱的外表跟其行為充滿反差，每個學生都看似深藏秘密，引起觀眾好奇心令他們較易投入劇情，一起猜景山澪奈自殺的原因，誰是罪魁禍首？

官網上載學生座位表 讓觀眾動腦推理

雖然只播出一集，但已成功引起熱烈討論。其官方網站上，就上載了3年A班所有學生的座位表及簡單資料，讓觀眾在觀賞劇集的同時，能夠了解學生的性格及喜好，從而推測誰是令景山澪奈自殺的幕後主使者。

另外，雖然播出的首集沒有透露景山澪奈自殺的原因，但令觀眾意會到是跟校園欺凌有關。而去年11月日本文部科學省報告中，顯示2017年全國學生自殺人數高達270人，創歷年新高。當中大部分自殺學生均沒有留下遺書，但亦因部分學校蓄意隱瞞或疏於調查，導致查找原因困難。相信劇集《3年A班》除了為觀眾帶來娛樂，同時帶出校園欺凌及學生自殺的問題及其嚴重性，希望大家能夠正視這個社會問題。