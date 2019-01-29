勝利@BIGBANG夜店爆暴力事件　途人阻職員性侵女顧客反被毆打拘捕

韓國男團BIGBANG成員勝利投資的夜店Burning Sun發生集體暴力事件。根據韓國MBC《News Desk》報道，上月24日，Burning Sun董事張某向一名女子落藥，企圖拖走對方，被29歲客人金某目擊和阻止，保安人員於是將金某拉出夜店，張某與保安一同向金某拳打腳踢。事後金某報警，但警方到場與Burning Sun負責人交涉，又沒有翻查閉路電視，卻將受害者金某拘捕。警方向金某發出的逮捕理由書中，指出金某涉嫌性騷擾，警方以涉嫌妨礙公務為由拘捕金某。

勝利近日頻頻在電視節目亮相，其投資的夜店卻爆出暴力事件。（資料圖片）

從閉路電視可見金某被眾人圍毆。（影片截圖）

逐格睇勝利夜店爆暴力事件經過

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金某本月14日透過韓國討論區Bobae Dream揭露事件，又稱在警署遭到毆打，並附上在醫院接受治療的照片。事件在韓國引起強烈回響，網民認為警方將受害人變成加害人一舉，無疑是包庇Burning Sun。金某揭露Burning Sun暴力事件後，陸續有網民向他爆料，指Burning Sun時常在飲品中落藥，然後性侵女性，網民要求投資人勝利現身交待事件，又要求勝利不要在電視節目中現身。「Burning Sun」、「勝利」、「勝利夜店Burning Sun暴行」現時佔據韓國搜尋網站Naver頭三名，可見韓國網民熱切關注事件。

受害人金某在MBC《News Desk》大談事發經過。（影片截圖）

金某又公開在醫院接受醫治的影片，神情非常痛苦。（影片截圖）