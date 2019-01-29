25歲女藝人自爆閏房樂　張菲媳婦翁馨儀：老公天天尿我身上

翁馨儀這個名字，香港的讀者可能不太認識，但林俊傑這三個字，相信大家絕不陌生！其實今年25歲的翁馨儀在2011年、在JJ的歌曲《記得》MV中擔任女主角而出道，2013年就下嫁在台灣有「綜藝大哥大」之稱的張菲次子張少懷，而現在已是一對子女的母親。但她早前在節目《一袋女王》驚爆與老公的閨房樂，卻把大家嚇到「O晒嘴」。

2011年翁馨儀的JJ的歌曲《記得》MV中的演出，而她現在是一名廣告模特兒。（YouTube）

超噁心放閃 翁馨儀：我覺得滿可愛的

「老公天天尿我身上」，翁馨儀在節目《一袋女王》時透露。其實事源是她們一家四口到泰國旅遊，但他們所入住的酒店沒有浴缸只有淋浴間，在他們一家四口共浴期間，張少懷不小心尿到翁馨儀的腳上。感受到一股暖流的翁馨儀頓時尖叫：「小孩也不知道發生什麼事，但是看到媽媽尖叫，然後又好像很開心的樣子，然後全家人都一起笑了。」而在那次之後，張少懷便將這個「尿到身上」的舉動當作共浴的情趣，常趁翁馨儀不為意就往她身上尿尿，而且愈尿愈高，有時在翁馨儀蹲下來，張少懷更往她背上尿尿：「會說說『好噁心喔』，但是我還會笑，我就覺得很奇怪，我怎麼讓這件事變得這麼合理。可能大家都覺得很噁心，但我覺得滿可愛的。」

今次節目的題相是：「夠愛你，才敢做的事。」（YouTube）

其實佢哋一家四口都真係幾溫馨：