【小滋女孩】美女主持探索台中「小吃」　食到口吐白霧係咩玩法？

台灣，絕對是香港人最愛的旅遊熱點之一！尤其最愛逛夜市兼吃地道小吃，例如大腸包小腸、胡椒餅、臭豆腐以及鹽酥雞等多到數之不盡，而且百吃不厭！不過，即使最地道的小吃有多好吃，亦不能阻止台灣人對食物上的創意和想像力，最近無綫J2台就播放了一套台灣的美食節目《小滋女孩》，由主持牟韻潔（小牛）和蘇子芸帶觀眾到台中探索「特色小食」，當中三款更令人有意外驚喜！

怪獸造型的可愛漢堡！（電視畫面）

怪獸漢堡

《小滋女孩》中所介紹的這個「怪獸漢堡」憑著將漢堡包弄成小怪獸的樣子而聞名，尤其是「甜漢堡」，廚師將不同長方體的雪糕夾在麵包中間，並排列為牙齒狀，外型非常可愛，實屬打卡佳品！

（電視畫面）

龍蝦火焰Pizza

這份似是蒙古包的食物，其實是一個名為「明太子舞龍蝦火焰披薩」！是利用整隻新鮮龍蝦加上明太子焗製，而廚師亦有照顧到客人會因為太鮮而吃膩，特此在客人進食之前，在酥皮蓋上灑酒點加以注入酒香，中和海鮮的鮮味。

（電視畫面）

「黑眼豆豆」

至於這個吃到蘇子芸噴煙的小吃，其實是甜品「黑眼豆豆」，放進嘴巴咀嚼時會釋放大量氫氣，吃相超級突出且極富喜感！

唔好淨係掛住食，其實牟韻潔和蘇子芸都好靚女架！（電視畫面）

蘇子芸：

+ 6 + 5 + 4

牟韻潔（小牛）：