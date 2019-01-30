向太陳嵐否認助張栢芝回娛樂圈：她能不能回不是我們說的算

張栢芝去年秘密誕下第三胎，不過生父一直是一個謎，近日更有媒體曝光了BB的出生資料，包括姓名、出生日期等，而當中「父親」一欄為空白，三胎生父身份依舊撲朔迷離。而最近在周星馳執導的新戲《新喜劇之王》的宣傳會上，栢芝也前去撐場，還同星爺重現當年《喜劇之王》中的經典橋段，勾起戲迷不少回憶，紛紛期待栢芝新作，更有報道指同向華強夫婦有關。

今日（30日）凌晨，向太陳嵐在微博轉發一篇名為《繼生下三胎，張柏芝又得到一個好消息，向華強向太回應》的文章，文中提到：「當年張栢芝因耍大牌而被向生向太封殺，而且永不聯絡，時隔多年，向華強向太直言張栢芝可以回到娛樂圈。」內文還寫有向生接受訪問時稱私下同栢芝有聯絡，兩人關係是「工作歸工作，生活歸生活」，並表示向太也不會受很大影響。

不過，原來這篇文章向太本人並不知情，她在微博質問到：「此自媒體報道是否收費來幫某女士造勢？作假新聞？對不起！你會收到律師信。」向太續指：「我們與剛剛生完三胎連孩子的爸都不知道的人從未有聯繫及交集過。她能不能夠回歸娛樂圈不是我們說的算，而是普羅大眾的老百姓做主，因為江山易改，本性也是難改的。我們只能夠說祝福吧！」

向太30日凌晨在微博轉貼文章，表示對文中的內容不知情，也無同栢芝聯絡過。（微博截圖）

向生向太早年同栢芝私交甚篤，亦師亦友，向太更視栢芝為親生女兒，工作上為其出謀劃策，生活上也照顧得無微不至，兩人一直為栢芝保駕護航。2015年，向太投資數億元巨資拍攝《3D封神榜》，一切進行得如火如荼時，栢芝卻無故缺席，對工作人員的態度也不好，令向生向太大為不滿，因此對外宣稱永不錄用栢芝。