張栢芝公開減肥餐單分享極速瘦身方法　午餐只係食呢兩樣嘢！

栢芝早前同星爺見面時體重仍有130磅。(資料圖片)

張栢芝去年底誕下三仔「小王子」，第三度榮升做媽咪，她早前為星爺周星馳執導的電影《新喜劇之王》配音時，就自爆今胎生B時最高峰的體重達180磅，而當日她的體重仍有130磅，並未修身成功，她還叫星爺多給她兩個星期時間來減肥。而栢芝果然說到做到，上星期她與星爺於廣州宣傳電影時，已明顯修身成功，重拾昔日Fit到爆的身形。到底栢芝是用甚麼方法可以極速瘦下來呢？

佢話午餐只係食一隻雞蛋。(微博截圖)

栢芝呢日就於微博post了一條短片，除了公開自己平日開工時所帶的手袋裝了甚麼，還公開了她的減肥餐單。她表示：「因為我剛生完寶寶，所以我現在減肥，所以平常我開工呢，我都會有一個雞蛋，這個是午餐。」原來她午餐就只吃一隻雞蛋，真係好少呀。栢芝又拿着一袋洋蔥說：「這個是我真的很餓很餓很餓的時候的零食，就是生洋蔥。」竟然食生洋蔥當零食，攝取咁少熱量，難怪栢芝可以瘦得咁快了，要瘦要靚的確是要付出的。不少粉絲同網民都好戥栢芝辛苦，大嘆做藝人真是不容易，甚至擔心她會營養不良。

好肚餓時都只係食生洋蔥。(微博截圖)

一齊睇下栢芝啲靚相啦！