鄧卓殷笑言學騎馬容易過陳曉華　原來同身高有關？

鄧卓殷（Amber）今日（30日）出席馬術比賽記者會﹐她透露小時候有試過騎馬﹐她說︰「我都好希望有機會騎馬﹐因為我知道如果第時有古裝嘅話﹐識騎馬會有好大幫助。」Amber身型嬌小﹐她坦言騎馬對於她來說也有難度﹐「因為坐上去都好高﹐但係我個人無Hera（陳曉華）咁高﹐個重心低啲﹐應該會有安全感多啲。」

Amber透露由於現在交通方便﹐有時也會在weekend約朋友到深圳逛逛。（葉志明攝）

近來Amber都在忙於參與慈善和新年活動﹐暫時未有拍劇機會。她也大爆早前和朋友到深圳吃吃東西﹑到處逛逛和拍些照片等。她說︰「好鍾意去深圳食啲唔同嘅小食﹐最鍾意飲吓珍珠奶茶﹐同埋我鍾意食京菜同上海菜﹐咁去大陸就有好多呢啲嘅option喇。同埋深圳依家多咗好多唔同嘅商場﹐影相都好靚。」

Amber說她喜歡親自下廚煎年糕食。（葉志明攝）

新年將至﹐Amber會否需要保持身型而戒口不吃賀年美食？她說︰「都會盡量食少啲﹐食咁多糕點都唔係好健康﹐但我就好鍾意食糕點﹐特別係年糕﹐我嫲嫲每年都會整好多蘿蔔糕畀我哋﹐但以其實都好難戒口。（你自己會唔會整？）我會幫媽咪手批蘿蔔。」Amber說沒有買桃花的習慣﹐但會跟朋友一起行花市「行個大運」﹐因為她很喜歡熱鬧的氣氛。

Amber說她的家人每年都喜歡買些銀柳回家擺放。（葉志明攝）