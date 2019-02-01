【男兒當入樽】經典廣東話版登陸黃Viu　一聽主題曲前奏就起雞皮

日漫《男兒當入樽》（SLAM DUNK），可謂一部永恆經典，令90年代一眾男生狂熱的讀物，亦是新生代依然追捧的神作，一句「教練我想打籃球」流傳至今。早前，黃Viu購入日文動畫版，一眾SLAM DUNK粉絲已經再三回味，現在更宣布引入廣東話版，還要是當年亞視配音版本，全部101集一次過免費上架，簡直是最強回憶突襲！有冇興趣趁這個農曆年假，盡地一「煲」呢？而家就同大家回帶5大經典位，睇完你都想重溫。

1） 主題曲Intro一聽起雞皮

漫畫固然令人回味，但動畫其實更值得一看再看，尤其一響起主題曲《好想大聲說喜歡你》，已經毛管戙。所以睇動畫版最吸引係主題曲，仲有大摩黑季唱的插曲《我只凝望你》，更成為當年每星期，唯一轉台去亞視的原動力。

特別一提主題曲一幕取景鎌倉高校前站，因為呢一幕，打後每年都吸引近二千萬遊客及粉絲打卡，成為鎌倉市觀光點。（影片截圖）

2）櫻木VS流川楓

櫻木花道同流川楓既是隊友，又是情敵，事關櫻木喜歡的晴子，其意中人正是流川楓。而第一次三人聚首一幕，兩位熱血男孩已經忍唔住打打起上來，最痛心是晴子見到流川楓流血，還主動去照顧，令櫻木衝上前打多兩拳。

櫻木與流川楓，是漫畫中的一對鬥氣怨家。（影片截圖）

3）剃光頭洗心革面

在全國大賽參賽權的重要初賽上，櫻木因為一個誤傳，令湘北輸掉比賽。櫻木後悔不已，更痛恨自己的失手。為懲罰自己兼好讓自己記住這次過失，翌日剷光頭示人，一嘗被恥笑之苦，亦好讓自己記得這個教訓。

雖然光頭立即被同學嘲笑，但竟然贏得晴子的欣賞。（影片截圖）

4 ）三分之神木暮

成套動畫，一直有出場但最唔顯眼的是四眼兄木暮，跟赤木都是高中三年級生，決戰陵南一役，傷患接踵而來，意想不到一直被忽視的木暮，在最關鍵時刻入了一球三分波，斷定勝局，堪稱隱世高手。

四眼兄向來被視為弱者，想不到會成為關鍵人物。（影片截圖）

在不被重視，不獲關注下，漂亮的三分波令人看得熱血沸騰。（影片截圖）

5）壓軸一戰陵南翔陽聯隊

跟漫畫版不同，動畫版未有製作全國大賽部份，而結局就發生在決戰陵南翔陽聯隊上。這隊由兩支強隊組成的隊伍，集齊藤真、魚住、花形、仙道，仲有福田，簡直係明星隊，湘北陷於苦戰。

單是這個出場氣勢，已經不得了。（影片截圖）

除了《男兒當入樽》以外，黃Viu仲有不少動畫免費任睇，包括《HUNTER x HUNTER》 、《海賊王》、《頭文字D》、《蠟筆小新》、《鋼之鍊金術師》（03版及FA）、《龍珠超》、《潮與虎》、《棋靈王》等，只要下載黃Viu 手機app或者上viu.com就可以睇到，唔使錢再加全繁中字幕，絕對值得香港動漫迷支持！