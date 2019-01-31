【東張西望】一周播足七日主持齊變爆騷王？　林泳淘：仍然有變數

TVB節目《東張西望》逢星期一至五19:30-20:00在翡翠台播出，每集內容除了追蹤時事及社會問題之外，亦會報道娛樂圈最新動態及藝人消息。節目由2005年6月起啟播至今已經超過10年，陪着大家探討大大小小的事，最近有消息指《東張西望》將會每個星期一連播足七日，大家以後可以更緊貼追看節目。

《東張西望》不知不覺已經播出近14年，除了節目內容外，一班靚女主持一樣備受關注。（電視畫面）

對於節目加碼，之後主持們爆騷機會自然大增，對此《東張西望》主持林泳淘（Wingto）在接受《香港01》訪問時表示暫時未知幾時會正式實行：「以我所知雖然有一個大約嘅日子，不過仍然有變數…」。節目以後每星期播足七日，Wingto都直言很開心，同時亦感謝觀眾的支持：「我哋每一個item台前幕後都付出咗好多時間同努力去拍攝，所以如果觀眾鍾意睇，我相信對大家絕對係一個肯定。不過就辛苦晒幕後同事，因為佢哋絕對比我哋幕前付出更加更加多，希望加碼之後佢哋嘅身體還撐得住吧。」

林泳淘在節目中經常以小背心上陣，大獲網民追捧！（電視畫面）

而接連在節目中親身試驗「斷片酒」、唱K神器、殭屍操，搖身一變成為該節目「測試達人」的吳幸美，就表示雖然未接到落實播出的通知，但都很開心以後每天都可以與觀眾透過節目見面。

吳幸美親身試驗時下最Hit嘅嘢，名副其實試驗專員！（電視畫面）

作為一個資訊娛樂節目，觀眾們透過《東張西望》獲得新聞資訊，還有娛樂圈最新動態。其中的專題環節更與大家深入探討時下最熱的話題，並訪問相關的專家。不過近年頻頻有觀眾投訴節目有植入式廣告，包括宣傳TVB流動應用程式「大台網（Big Big Channel）」、網上購物平台「Big Big Shop」、不同品牌的電器、健康產品、床褥及刀具等。這次作出加碼的決定，網友的意見亦褒貶不一，有人認為以後的新聞內容更加新鮮是好事，但亦有人擔心廣告會越來越多。

有觀眾不滿《東張西望》越來越多植入式廣告。（網上圖片）

《東張西望》近期的收視平均在20點之上，以節目來講都算不俗。而翡翠台現時周六日19:30-20:00時段分別播出《一帶一路一狀元》及《宜室宜居．家添愛》，若然落實由《東張西望》取代該節目播出，相信到時大家不止可以獲得更Update的資訊，亦會有更多機會見到一班靚女主持！