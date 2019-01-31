【蓋世豪俠】大結局奠定日後風格　過份無厘頭激嬲武指？　

周星馳、吳鎮宇主演的無綫經典搞笑劇集《蓋世豪俠》昨晚（30/1）凌晨播出第30集大結局，觀眾睇完之後都覺得這集的劇情比之前29集更癲更無厘頭，尤其是周星馳飾演的段飛和吳鎮宇飾演的段玉樓兩人的最終決戰，絕對稱得上超級大暴走誇張到痴線。

戲中，名副其實心口有個勇字的周星馳，便穿上藍色戰衣迎戰，似足動畫版的《龍珠》孫悟空參加「天下第一武道會」的模樣，只是配樂竟是《如來神掌》……而本身越級挑戰的周星馳與練成「玉女心經第九層」的吳鎮宇實力相差甚遠，只好靠「九天金丹」提升功力，點知他食完藥後第一個反應竟然是說了一句九唔搭八的對白：「好味呀，我從來冇食過咁好食嘅藥㗎，藥味濃得嚟好溫和，加上有糖衣包住，好易入口，食起上嚟唔軟唔硬，好有咬口，吞落去遍體生溫……」明顯參考了當時大熱動畫《伙頭智多星》的誇張反應，令觀眾笑到氣咳，加上其他Crossover，扭轉了以往集數的鋪排。

《蓋世豪俠》大結局最後一個場面亦非常好笑，講述周星馳和吳鎮宇均飾演段飛的兒子，貪玩地將點着了的炮仗放在段飛的尿壺裏面……（電視畫面）

除了劇情大暴走，其實大結局都有一單相關「趣事」，便是為該集擔任編導的李力持便曾經在訪問中透露，監製劉家豪當時特意為大結局邀請了資深武術指導郭追設計武打場面，當中包括了翻筋斗、跳彈床動作，但周星馳卻要求非傳統拍攝方法，更邊拍邊度搞笑對白、場口，不但使決鬥畫面拍足成個星期，亦搞到郭追因為「英雄無用武之地」而激到生蝦咁跳，幾乎想出手打周星馳。

心口得個勇字的周星馳在大結局中施展過人的搞笑功力，更透過一系列場面奠定了日後發展的「無厘頭」的風格。（電視畫面）

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談到上述李力持的訪談，《蓋世豪俠》監製劉家豪接受《香港01》訪問時便說：「梗係冇啲咁嘅事啦！因為一開始就已經決定咗個風格係咁無厘頭、咁誇張，反勝場面要搞突破同反傳統，所以唔會特登請武指返嚟但冇咩用得着佢嘅地方，好嘥錢。」

劉家豪又透露劇集一開始並非打算改名《蓋世豪俠》：「其實係想叫《我不是大俠》，因為好記得當時係想設計一個非一般武俠角色畀周星馳，特登搵塊黑板寫低邊啲武俠故事套路唔可以出現，好似報父仇、搶秘笈同爭盟主咁，所以佢個角色似足現代人，淨係想搵錢，唔想打打殺殺。」而最後定案《蓋世豪俠》是貪其有諷刺味道。