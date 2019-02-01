【安眠書店】配角Shay Mitchell人氣急升　粉絲人數多女主角廿倍

在Netflix播出的驚慄愛情劇《安眠書店》（YOU）由《花邊教主》（Gossip Girl）中飾演「Lonely Boy」Dan Humphrey 的男星Penn Badgley主演，上架一星期後已經有4千萬點擊。在劇中飾演愛上女主角的Shay Mitchell就人氣急升，Instagram粉絲人數多達2千多萬，比起女主角Elizabeth Lail的八十多萬高出廿倍有多。

加籍菲裔的Shay Mitchell現年31歲，正式踏入影視圈前曾擔任國模特兒，於2010至2017年在劇集《Pretty Little Liars》中飾演Emily Fields而為人熟悉。擁有美好身材的Shay不時在Instagram大晒靚相，更經常出席品牌活動，不少網民都大讚她的衣著品味很好。不過，上月在回顧2018年時，Shay就在Instagram動態中上載相片透露自己曾經流產，並寫道：「雖然2018年是美好的一年，但並非沒有經過任何艱辛的事，我們都需要經過生活上帶來的挑戰。來到新一年我們都要將好的壞的都緊記心中，去提醒自己別人都跟自己一樣努力地活著。」其後，Shay亦表示很感激粉絲看到照片後都留言支持自己，為了大家必定會更加努力地工作及享受生活。