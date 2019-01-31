【安眠書店】Netflix接拍第二季　女主角由《陰宅異事》新星擔正

原本在Lifetime頻道播出的驚慄愛情劇《安眠書店》（YOU）在Netflix播出後，並引起網民熱烈討論。故事主要講述，書店經理 Joe Goldberg（Penn Badgley飾）在偶然間遇上女主角Guinevere Beck（Elizabeth Lail飾）後對她一見鍾情。為了搏取對方歡心，Joe將對方「起底」，並製造「偶遇」機會，由癡漢變成了Beck的男朋友，更不惜殺人。短短播出一星期，收視就有4千萬點擊，日前就有外國傳媒報道，Netflix會接手為《安眠書店》開拍第二季，更會換上新的女主角。

【安眠書店】偷完底褲再扮偶遇 癡漢由跟蹤狂變女神男朋友

（影片截圖）

據消息指，第二季將會在洛杉磯取景，由《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）飾演Nell的Victoria Pedretti擔任女主角。而Victoria就會飾演一位為實現廚師夢，在雜貨店工作的Love Quinn，在偶然機會下遇上男主角後被對方深深吸引。另外，Victoria在美國卡尼基美隆大學戲劇系畢業一年多後踏足影視圈，在《陰宅異事》中的演出成功為觀眾留下深刻印象，更在Quentin Tarantino執導的《Once Upon a Time in Hollywood》中飾演一角。