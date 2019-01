【安眠書店】Netflix接拍第二季　女主角由《陰宅異事》新星擔正

原本在Lifetime頻道播出的驚慄愛情劇《安眠書店》(YOU)在Netflix播出後,並引起網民熱烈討論。故事主要講述,書店經理 Joe Goldberg(Penn Badgley飾)在偶然間遇上女主角Guinevere Beck(Elizabeth Lail飾)後對她一見鍾情。為了搏取對方歡心,Joe將對方「起底」,並製造「偶遇」機會,由癡漢變成了Beck的男朋友,更不惜殺人。短短播出一星期,收視就有4千萬點擊,日前就有外國傳媒報道,Netflix會接手為《安眠書店》開拍第二季,更會換上新的女主角。

【安眠書店】偷完底褲再扮偶遇 癡漢由跟蹤狂變女神男朋友

(影片截圖)

據消息指,第二季將會在洛杉磯取景,由《陰宅異事》(The Haunting of Hill House)飾演Nell的Victoria Pedretti擔任女主角。而Victoria就會飾演一位為實現廚師夢,在雜貨店工作的Love Quinn,在偶然機會下遇上男主角後被對方深深吸引。另外,Victoria在美國卡尼基美隆大學戲劇系畢業一年多後踏足影視圈,在《陰宅異事》中的演出成功為觀眾留下深刻印象,更在Quentin Tarantino執導的《Once Upon a Time in Hollywood》中飾演一角。