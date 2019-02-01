湛琪清姊妹Taylor R.係人氣YouTuber　憑日系少女打扮迅速走紅

甄子丹太太汪詩詩表妹湛琪清（Jessica），今日與男友金承威（Kenneth）在香港舉行婚禮。子丹兩公婆分別擔任兄弟姊妹團，陣容強勁！Jessica着上金色中式裙褂出嫁，而姊妹團就以粉紅色Deep V裙上陣非常性感，當中有一位貌似洋娃娃的金髮姊妹特別搶鏡，原來她就是人氣YouTuber Taylor R.。

姊妹團包括汪詩詩和汪圓圓兩位靚靚人妻，但最搶鏡的都是一頭金髮的Taylor R.。（IG圖片）

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Taylor R.眼大大、皮膚白白，加上身形高䠷，就算是在一眾靚女姊妹中都一樣非常突出。來自加拿大的Taylor R.在YouTube及Instagram分別擁有逾98萬及36萬支持者，與很多歐美Blogger不同，她不是走性感路線，當初在YouTube上是以可愛打扮吸引人關注。她曾在日本以Model身份發展，亦會拍片分享生活點滴，在4年前發布的短片「My Bedroom Tour」更累計有高達767萬人收看！Taylor R.在片中以一副日本少女打扮亮相，雖然整間房不大，但看得出她花了不少心思佈置，房間以粉紅色和白色為主，床上更擺滿公仔。她的狗仔Rosie亦有在片中出現，身形細細相當可愛！

Taylor R.在YouTube有逾98萬Fans，當中最高點擊率的就是當時在日本的她，介紹自己閨房的一條短片，有超過767萬人收看。（影片截圖）

雖然Taylor R.主要語言是英文，但她會在短片中製作英文、日文和中文三種語言的字幕，照顧不同觀眾的需要，亦令她的粉絲迅速增長！她的YouTube頻道介紹了日常生活、健身、化妝、美食等，而她的妝容亦不走尋常路，曾經的「春日花園眉」和「鼻毛妝」都掀起熱議。不過她在迅速走紅後，就放棄了原先的可愛路線，並開始展現自己個性的一面，近年更開始在YouTube上分享她參照各大時尚品牌所DIY的服飾，展示她在時尚方面的觸覺及創意。

Taylor R.近年在YouTube上分享她參照各大品牌所DIY的服飾，吸引不少人關注。（影片截圖）

Taylor R.曾經參演日劇，和千葉雄大有對手戲，她的和服Look都非常亮眼。（IG圖片）

據知Taylor R.在2010年來港發展，做Model的同時兼讀營養學課程，亦因此與Jessica認識。事實上Taylor R.小時候是個肥妹，甚至因此被同伴取笑，所以她下定決心減肥，不止密密做Gym，更注重食得健康，她亦經常將自己的食譜與大家分享，大受粉絲歡迎。身兼Model、Blogger、YouTuber等多重身份的Taylor R.，將自己的社交平台經營得有聲有色，但她曾在接受訪問時表示做YouTuber對她來說並不容易，因為構思主題、拍攝和剪輯都需要很多時間和精力，更要接受網上不同的評論。

Taylor R.身形高挑，駕馭任何風格的衣着都沒有難度。（IG圖片）

Taylor R.外型亮眼，大家自然都好關心她的感情生活。這位「最索姊妹」在去年11月與拍拖5年的香港男友注冊，她更一手包辦自己的妝髮，穿上粉紅色西裝，在幾位親友的見證下與男友簽紙，更由Jessica擔任證婚人，可見她們交情不淺。如今Taylor R.陪着Jessica出嫁，這對好姊妹之間的好感情不言而喻！

Taylor R.舊年與香港男友結婚，正式升格做人妻。（IG圖片）

當時就是由湛琪清擔任伴娘，兩人感情相當好。（IG圖片）

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