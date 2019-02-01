【湛淇清出嫁】娶甄子丹表姨仔　金承威出動銀彈接新娘

甄子丹太太汪詩詩表妹，模特兒湛琪清（Jessica）與老公金承威（Kenneth）今日（1日）結為連理，中午在聖約翰教堂舉行西式婚禮後，晚上於君悅酒店舉行晚宴，設47席與親友分享喜悅。

「金太」湛琪清與老公應要求咀嘴，又大曬結婚戒指與四卡訂婚戒。（陳順禎攝）

提到今早的婚禮Jessica直言當時很緊張：「因為太緊張了，朋友都問我為何表情好兇，都沒有笑，我一直叫自己放鬆，到婚禮上見家人、老公的臉後就很舒服了。」Jessica又指走在教堂時一直感動到哭，問Kenneth太太是否易喊？他笑說：「都幾易喊，邊走邊聽到她吸鼻子，我自己是心裏面喊。」

湛琪清與老公金承威拉埋天窗，獲表姐汪詩詩、汪圓圓及表姐夫甄子丹撐場。（陳順禎攝）

提到早上新娘環節，Jessica笑言有請姊妹們錫住老公，Kenneth則說：「好多關都過不到，太難了，特別是用腳趾夾起英文字母拼我們的Hashtag，時間真是有限，幸好每位兄弟都好幫忙。」

湛琪清在君悅酒店延開47席，與親友分享喜悅。（陳順禎攝）

問到可有計劃婚後生B？Jessica說：「沒有呀遲一點先，享受一下新婚生活。」Kenneth則表示交由太太決定，但二人各有兄弟姊妹，沒有傳宗接代的壓力。二人又指今次婚宴有很多親友未能回港參與，稍後或會回到美國搞晚宴，與家鄉的朋友分享喜悅。