【Zion.T香港演唱會】相隔兩年再開騷：好開心有人幫我翻譯

韓國R&B創作歌手Zion.T今日（2/2）假旺角麥花臣場館舉行舉行香港個人演唱會《Zion.T LIVE IN HONG KONG 2019》。Zion.T以一身全紅色西裝登場，率領樂隊連續表演《CINÉMA》、《O》和《BABAY》三首歌曲開場，期間Zion.T輕鬆展現超卓的高音和假音，引起歌迷歡呼不斷。

今次是Zion.T自2017年與KUSH合作舉行香港音樂會後，相隔2年再次在香港開騷，他不斷用廣東話說「大家好」和「多謝」氹歌迷開心，而歌迷也不斷用韓文回應，令Zion.T好奇為何在場觀眾通曉韓文。鑑於Zion.T主要以韓文談話，大會為歌迷提供即時翻譯，讓大家明瞭Zion.T的談話內容，Zion.T不禁笑言：「有人幫我翻譯真好，希望去旅行都有人幫我翻譯啦！」

Zion.T穿上紅色西裝現身，不只有台型，也碰巧配合即將來臨的農曆新年。（葉志明攝）

另外，Zion.T與方大同份屬好友，曾一同合作推出歌曲《味道》，未知今晚方大同會否擔心表演嘉賓，和老友重演《味道》呢？

Zion.T輕鬆展現高音，果然是實力派歌手。（葉志明攝）