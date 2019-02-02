蔡思貝余德丞「情侶檔」破天荒合唱就出事　思貝：低估咗個難度！

蔡思貝、余德丞（Dickson)「情侶檔」今日（2/2）出席在尖沙咀舉行的「豬聯壁合」新春慶典活動。兩人與幸運粉絲大玩互動遊戲之餘，更破天荒首度於公開活動合唱情歌《一事無成》，剛開始唱時思貝唱錯歌詞，要求暫停再重唱，令現場一片笑聲，思貝笑言：「我哋係第一次合唱，所以開頭揀歌嘅時候，都蹉跎咗好耐，因為九十年代嘅歌多數係情歌，如果唱情歌又怕大家悶，咁所以搵咗呢首輕快嘅歌唱。」

蔡思貝、余德丞「情侶檔」今日出席尖沙咀舉行的新春活動。（黃國立攝）

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思貝續說：「近期我哋都各有各忙，各自分開練自己嗰段，點知我哋低估咗合唱嘅難度，一合唱就出事，原來係會亂，不過都幾開心嘅，台下大家都笑晒氣氛好好。」Dickson透露每逢農曆年前，都必買新內衣褲過新年：「內衣褲同自己最親密，我實會準備，仲會買紅色嘅，希望新嘅一年都順順利利啦。」

在旁思貝笑言自己平時都喜歡紅色衣物：「其實自己本身係外國長大，買新嘅內衣褲過年嘅準備都係媽媽為我做，自己會比較忽略，冇呢啲傳統嘅心，咁所以每年媽咪都會買條新嘅紅色底褲，然後放係我張床上，再叮囑我今晚要着啦，咁所以呢啲工作都係媽咪準備多。」

蔡思貝下星期生日，好友余德丞表示會唱首生日歌為她慶祝一番。（黃國立攝）