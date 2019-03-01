【李屍朝鮮劇評】韓國古裝Mix殭屍元素實收得？原來一早計過晒

內地影視工作者一直嘗試打造類似《權力遊戲》那樣的奇幻作品，雖然「高仿」貨出了不少，然而總是難逃「四不像」的評論。韓國則在不經意間通過另外一種方式完成了這件看似不可能的任務：那就是把歷史劇拍成僵屍片。

1月25日，Netflix原創的第一部韓劇《李屍朝鮮》（Kingdom）上線，直白地表明了這部劇的類型，該劇由韓劇《信號》的編劇金恩熙執筆，《隧道》導演金成勳執導。

三個月前，韓國也有一部古裝僵屍片《屍殺帝國》上映，該片編劇黃肇允曾經寫過經典歷史片《雙面君王》，根據其改編的同名韓劇也在2019年正式開播。和不少韓劇20集的篇幅不同，《李屍朝鮮》第一季只有6集，目前第二季已經被預定，整個故事也將在第二季完結。幾乎在同一時間，韓劇和韓影開始在歷史題材中嘗試引入僵屍片的類型元素，這是一件有趣的事。

和不少韓劇20集的篇幅不同，《李屍朝鮮》第一季只有6集，目前第二季已經被預定，整個故事也將在第二季完結。（《李屍朝鮮》劇照）

《李屍朝鮮》是Netflix亞洲戰略的關鍵一戰

《李屍朝鮮》這個項目早在2016年就開始啟動，當時國內的報導稱這是「一部疫病題材的古裝劇集」。也正是在2016年，韓國電影《屍殺列車》爆紅，這部發生在列車中的僵屍片或許給了韓國影視工作者一些啟示。事實上，電影《屍殺帝國》正是《屍殺列車》的出品公司打造的。

還是2016年，由Netflix出品的日劇《火花》上線，這部講述日本「相聲演員」人生故事的劇集在豆瓣上評分高達9.3，這應該是Netflix拓展亞洲市場的開端。除了日本之外，韓國和印度也是Netflix的重頭戲。早在《李屍朝鮮》上線前，韓國導演奉俊昊就與Netflix合作了科幻電影《玉子》，Netflix還在2018年和印度製作方合作了印劇《神聖遊戲》。

《玉子》、《火花》、《神聖遊戲》…原來在《李屍朝鮮》之前，Netflix早已鋪排其進軍亞洲的戰略▼

將僵屍元素融入歷史劇，既是韓國影視工作者求新求變的自我革命，也是Netflix為全球使用者服務的宗旨所決定。對於西方人而言，對東方的（不管是中國還是韓國）歷史題材影視作品都有很強的認知障礙，而僵屍片作為一個世界範圍內都接受的類型片，讓更多西方觀眾有了進入東方權謀的切口。事實上，張藝謀的《長城》本質就是一部僵屍片。

該劇的選角也體現了這一點。女主角由裴斗娜（배두나）主演，她是一位在荷里活發展不錯的韓國女演員，一直參演The Wachowskis姐妹的作品。裴斗娜參演的科幻劇《超感八人組》（Sense 8）正式由The Wachowskis姐妹執導，這也是Netflix的一部原創劇。當然，對於收費網劇而言，選擇比電視台更加極致的視聽元素對觀眾會更有吸引力。

女主角由裴斗娜（배두나）主演，她是一位在荷里活發展不錯的韓國女演員，一直參演The Wachowskis姐妹的作品。裴斗娜參演的科幻劇《超感八人組》（Sense 8）正式由The Wachowskis姐妹執導，這也是Netflix的一部原創劇。（《超感八人組》宣傳海報）

死屍、鮮血，這些內容在現有的電視劇平台很難播出，所以雖然從2011年就開始策劃了，但劇本推進還是很慢的，遇到Netflix以後就變得自由了。 《李屍朝鮮》編劇金恩熙

事實上，金恩熙的《信號》就是在韓國犯罪片早已積累豐富的視聽修辭經驗之下，加入「時間旅行」的穿越梗，兩者碰撞出不少火花。而《李屍朝鮮》將東方式權謀加入西式僵屍元素，也拍成了一齣好戲。

▼以下內容含深度劇透▼

《李屍朝鮮》猜想：大明會介入朝鮮之亂嗎？

眾所周知，僵屍片是西方的產物，在一部韓國影視劇中加入僵屍，首先要解決兩個問題：僵屍源頭從何而來？又如何給它「命名」。在《屍殺帝國》中，僵屍來自朝鮮碼頭停靠的「西洋船」，人們稱這種不明生物為「夜鬼」。

眾所周知，僵屍片是西方的產物，在一部韓國影視劇中加入僵屍，首先要解決僵屍源頭從何而來（《李屍朝鮮》劇照截圖）

在《李屍朝鮮》中，僵屍的來源就比較複雜，它和劇情聯繫在一起。權臣趙學州為了控制王權，在已經過世的國王身上使用了名為「生死草」的神奇藥草，這能夠使他維持半生半死的狀態，國王也成了「李屍王朝」第一個僵屍。人們用瘟疫來描述僵屍之亂，而僵屍則被稱為「怪物」。在《李屍朝鮮》的主海報中，最中間的國王就是僵屍臉。

《李屍朝鮮》的開篇先聲奪人。深夜，一位御醫帶着學徒來宮廷醫治身患重病的國王，學徒被提醒不要去打量重病在身的國王，然而還是按捺不住好奇心，結果被已經變身僵屍的國王咬死。這個開篇應該是國內影視業經常提到的「生死7分鐘」的典範了。

《李屍朝鮮》的開篇可謂先聲奪人（《李屍朝鮮》劇照截圖）

《李屍朝鮮》的類型元素完全是西式的，但是主要的戲劇衝突卻十分東方。總結一下，基本就是「巫蠱之禍」+「黨錮之亂」。在中國的宮鬥劇中，紮小人的「巫蠱之術」基本都是虛的，利用統治者對法術的迷信來陷害他人，在《李屍朝鮮》中「巫蠱」被實行，國王已然被權臣控制到「屍變」。

朱智勳飾演的世子雖然是國王唯一的兒子，但他不是嫡子。一旦嫡系的繼妃生了兒子，他的命運就十分兇險。而作為外戚，權臣趙氏為了讓已經懷孕的女兒生下王子，繼承王位，將已經駕崩的國王變成了「活死人」。支持世子的98名儒生秘密起事，為世子登基製造輿論，被權臣趙氏處以謀反罪。

為了解開圍繞在國王身上的謎團，世子離開都城，前往東萊尋找給父王醫治過的退休御醫。而在醫館中，御醫帶回來的已經感染病毒的學徒屍體被饑民作為食物充饑，僵屍之亂也開始蔓延。在《李屍朝鮮》中，雙線並行，一邊是都城漢陽裡的權力鬥爭，一邊是隨着僵屍遷移的「瘟疫之亂」。

《李屍朝鮮》的類型元素完全是西式的，但是主要的戲劇衝突卻十分東方（《李屍朝鮮》劇照截圖）

雖然都沒有交代具體歷史背景，但是《屍殺帝國》中出現了清朝的使臣，朝鮮則是清朝附屬國，買賣西洋槍械是故事導火線，大致可以判斷是17至18世紀的李氏朝鮮。《李屍朝鮮》則出現了「倭寇」，根據服飾，大致判斷是16世紀「壬辰倭亂」時期的李氏朝鮮。

在《屍殺帝國》中，張東健飾演的權臣利用僵屍之亂實現奪權，第一時間就表示新王國不再向清國稱臣，然而這部戲的核心並不是《南漢山城》那樣的「民族悲情」，最終玩火者必自焚，忠良戰勝奸佞。從劇情進展來看，《屍殺帝國》的故事有點像《李屍朝鮮》第二季的內容，以僵屍之亂為籌碼，正反雙方面對面開始交鋒。

「槍桿子出政權」，世子依靠手無寸鐵的儒生起事，很快被制服，他要和權臣趙氏終極一戰，必須依賴另一位武將——正在故鄉尚州為母守孝的安炫大人。雖然安炫曾經是世子的老師，但是他明顯也有自己的秘密，裴斗娜飾演的醫女就指出：安炫和他的僕人，熟練應對僵屍，好像從前就應對過似的。

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+ 8 + 7 + 6

劇集也給了一些細節，和世子一道的「火槍手」路過一塊戰績碑，上面寫着安炫曾經率領500官兵擊退3萬倭寇。這樣「以小勝多」的戰役聞所未聞，除非使用了某種神秘力量。

而在王城之變，權臣趙氏和他的王妃女兒也有矛盾。趙氏對權力十分渴望，他對女兒說，「無論池塘裡有多少具屍體，讓任何人都沒有異議，這就是權力。」王妃天真地說，「我會利用權力，好好保護父親您。」趙氏則十分不屑，「讓你掌權的是我，把你拉下那個位置的也是我。」

隨後的劇情，也表明王妃根本沒有懷孕，她只是每天都在肚子上綁了一個枕頭，她將借助民間孕婦誕生的嬰兒「狸貓換太子」。很顯然，這招棋之前也沒有跟自己的權臣父親透露過。這兩位有着強烈控制欲的父女在第二季應該也會有交鋒。

在本劇第一季將結束之前，揭開了僵屍弱點的秘密原來並非在於日夜，可惜為時已晚…（《李屍朝鮮》劇照）

在第一季結尾，安炫和世子率眾人精心準備，應對隨時可能肆虐的僵屍，一晚過去了，看樣子他們成功了。然而就在朝陽升起之時，一大波僵屍正向他們急速趕來。而醫女也在尋找疫情解藥之時，突然意識到：僵屍病發的原因不是陽光，而是溫度。而現在，凜冬將至，白晝已經無法阻擋這波怪物了。劇中還提到了朝鮮烽火台狼煙起，倭寇又來入侵。天災加人禍，面對這樣大的危機，作為李氏朝鮮的宗主國，大明王朝會在第二季中出現嗎？

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