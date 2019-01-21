【韓國直擊】《李屍朝鮮》金成勳不怕比較：其他作品喪屍冇飢餓感

由編劇金銀姬作家、金成勳導演創作的Netflix韓劇《李屍朝鮮》（Kingdom）今日（21日）在韓國舉行製作發布會，《李屍朝鮮》的主演朱智勛、裴斗娜、柳承龍和編劇金銀姬作家、金成勳導演在記者會上和大家分享創作《李屍朝鮮》的原因。 攝影：施可瑩

不少人都把《李屍朝鮮》和現時的喪屍片作出比較，加上近月曾有類同的電影《屍殺帝國》的播出，令大家更為好奇編劇金銀姬作家、金成勳導演創作《李屍朝鮮》的原因。金成勳導演就表示自己用了更長時間去準備，希望用6集拍出一個比120分鐘電影更詳細的版本。在製作的同時也沒有想過比其他類同作品先播出、還是後播出的問題，因為自己的焦點一直都集中在如何可以拍出更忠於劇本、完成度更高的故事。

《李屍朝鮮》是Netflix第一部自家製作的韓劇。

朱智勛和裴斗娜在《李屍朝鮮》中為了找出疫症的源頭而一直四處尋找答案。

編劇金銀姬作家就表示自己由2011年開始創作《李屍朝鮮》的故事，她就指因為自己喜歡古代和喪屍這兩個題材，所以就嘗試結合起來。加上金銀姬作家一直也覺得外界其他同樣的作品缺少了喪屍的「飢餓感」，自己對這方面就有更大的感受，所以就寫了出來。《李屍朝鮮》以朝鮮時期作為背景，因為當時的社會問題，所以人民會更為「飢餓」，令故事更為兩極化。面對外界的評論，金銀姬作家就指：「如果我看一部作品時，我只要好好去享受當中的情節。」間接希望大家集中到作品的本身。

金銀姬作家希望大家可以投入到故事當中。

對於《李屍朝鮮》，金成勳導演更自信地表示因為在平台上都沒有出現過朝鮮時期的喪屍片，所以期望度更高。《李屍朝鮮》就以亞洲的背景加入了喪屍的元素，是一個新的組合，讓大家也可以更有新鮮的感覺。再者，Netflix提供的資金也比較充裕，所以可以有更大的自由度以達到大家的期望。

金成勳導演沒有擔心外界把《李屍朝鮮》和其他作品比較。

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