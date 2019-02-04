【NFL超級碗】Maroon 5中場表演悶到爆　勒邦占士：就係咁嗱？

第53屆NFL超級碗（Super Bowl）於香港時間今早7時舉行，每年的半場表演嘉賓都成為焦點，而今年就由美國樂隊Maroon 5、Rapper Travis Scott及Big Boi撐起舞台。不過中場Show過後，不少網民嘲三人的表演沉悶兼沒有新鮮感，更被評為「史上最差」的中場表演。

在整個表演中，Maroon 5先打頭陣場出多首收錄在成名專輯《Songs About Jane》中的經典歌曲。在於新鮮感，Maroon 5的表演未必能夠滿足現今觀眾，更不時失準走音，仍不算太差。很可惜Travis Scott及Big Boi出場時，簡直就毀掉整個表演，有大批網民留言指兩個單位的風格完全不同，同台就簡直是大災難。雖然表演跟以往一樣，不多於14分鐘，但今年的中場表演的感覺時間過得很慢，亦有人表示如果中場表演只得Maroon 5或Travis Scott，一定會更好睇，就連球星勒邦占士（LeBron James）都忍不住留言：「呢場中場表演，Travis Scott就係咁嗱？」

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睇家燕姐跳十字步仲好 Adam台上曬肌於是無補

有外國傳媒報道，Maroon 5的表演沒有驚喜，被喻為「最性感的男人」兼主音Adam Levine在表演尾段脫去上衣Show肌雖然令歌迷歡呼尖叫，但絕對不是一個好的做法，更令人回想起在2004年Janet Jackson的「露乳事件」。在當年的超級碗中場表演上，擔任嘉賓的Janet Jackson跟Justin Timberlake在表演最後，Justin Timberlake一手扯開Janet Jackson的束衣，「解放」Janet Jackson的右胸，事件發生後引起極大迴響，更令Janet Jackson的歌唱事業插水。

另外，今年的超級碗是歷屆最難邀請中場嘉賓的一屆。事緣兩年前，球員Colin Kaepernick因抗議美國警方濫用警力射殺非裔美國人，在國家美式足球聯盟NFL比賽前奏國歌時，以單膝下跪方式表達不滿，令不少歌手支持。據知，大會的首選是Rihanna，但因為這位天后力撐Colin Kaepernick而拒絕擔任嘉賓，而Cardi B、Jay-Z都接二連三拒絕表演，最後人選中只得Maroon 5、Travis Scott及Big Boi答應演出。