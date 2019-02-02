另類10 Years Challenge畢彼特輸畀歲月　只有佢好似食咗防腐劑

若然你有機會與昔日的自己面對面，會與這位熟悉的陌生人影張合照嗎？ 上月社交網站與整個娛樂圈都在潮玩#10YEARSCHALLENGE，大家都沈醉於以昔日的自己作對比，展現自己逆轉時間的能力。不過，相片多數都是經過挑選及加工，參考性相對有限。若果能夠與另一個自己互動，以親暱的動作相擁照一張照片又如何呢？外國就有位網友透過改圖軟件展現「劃破時空」的能力，其功力令人讚嘆。

三位不同時期的米高積遜合照，真正「劃破時空」。（Instagram @ardgelinck）

而來自荷蘭的網民@ardgelinck的Photoshop功力強勁，他自2017年起便炮製起一系列星級合照，作品已累積近百張，相片中的明星與來自不同時空的自己合照，有人老友鬼鬼搭膊頭合影，有人臉貼臉齊齊向鏡頭微笑，令人佩服起ardgelinck選圖、構圖以及修圖的能力。

兩位珍妮花安妮斯頓情同姊妹，頭貼頭合照，足見作者功力。大家又分得出哪一位是比較近期的珍妮花？（Instagram @ardgelinck）

而ardgelinck的作品多不勝數，港人熟悉的要數已故巨星米高積遜（Michael Jackson）、「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）、已故搖滾巨星大衛寶兒（David Bowie）、畢彼特（Brad Pitt）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等，當中最令人驚喜的相片相信要數珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston），年屆49歲的她以擅長保養為名，看似比昔日的自己更年輕。而黑人男星韋史密夫（Will Smith）的「合照」未見老態，仿佛只是換了一個造型，可算是一系列藝人合照中，保養功力最強男星。

韋史密夫幾乎冇變。（Instagram @ardgelinck）

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