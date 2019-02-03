與Bradley Cooper成最佳拍檔　Lady Gaga卻因此與影壇天后結怨？

女神Lady Gaga首度擔任電影女主角就以《星夢情深》創下票房佳績、入圍重要獎項，也和自編自導自演該片的Bradley Cooper變成最佳拍檔，卻因此被一堆八卦刊物指她和好幾位影壇天后，包括Jennifer Lawrence、Julia Roberts、Angelina Jolie結怨，成為一線女星的最新公敵。

在《星夢情深》之前，Bradley Cooper原本的影壇最佳女搭檔是Jennifer Lawrence，Jennifer Lawrence的奧斯卡封后作《失戀自作業》就是與Bradley Cooper 合作，接着又攜手了《Serena》、《歡姐當自強》、《騙海豪情》等片，除了銀幕上對戲火花四射外，私交也不錯，曾經被懷疑是否真實世界也交往過，Jennifer Lawrence更曾表示希望自己的每部片男主角都是Bradley Cooper。如今Bradley Cooper改和Lady Gaga合作，事業再創新高峰，激得Jennifer Lawrence妒火中燒。不過對此八卦報道，Jennifer Lawrence完全沒興趣回應。

Jennifer Lawrence奧斯卡封后作《失戀自作業》就是與Bradley Cooper合演。（《失戀自作業》劇照）

Bradley Cooper和Lady Gaga這陣子一起出席一堆典禮，據傳在美國廣電影評人協會的頒獎典禮上，Julia Roberts給曾一起演出百老匯舞台劇的Bradley Cooper熱情擁抱，卻完全無視他身邊的Lady Gaga，讓場面很尷尬。「Life & Style」雜誌指Julia Roberts認為若是對Lady Gaga伸出熱情雙臂，等於是接受卡卡成為女演員的表徵，但Julia Roberts根本不覺得Lady Gaga在《星夢情深》片中演得有多出色，並不打算接納Lady Gaga成為「自己人」。對此，兩位當事人都沒有承認。

至於Lady Gaga和Angelina Jolie之間的問題在於重拍版《埃及艷后》女主角人選始終鎖定Angelina Jolie，卻傳可能改邀Bradley Cooper執導、Lady Gaga主角，點起兩位女星間的搶角戰火。只是Angelina Jolie仍然炙手可熱，已經選擇其他題材接演，不一定對《埃及艷后》仍感興趣，對Lady Gaga也未必有敵意。

Julia Roberts曾和Bradley Cooper演過舞台劇，再見面依然很熱絡。（Gettyimages）

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