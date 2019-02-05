密密接密密拍撼贏不少TVB藝人　人氣男團MIRROR甫出道即成廣告王

香港人氣男團MIRROR在去年11月正式出道後，人氣高漲，不光電暈各個年齡層的女粉絲，正面形象也獲得許多廣告商的青睞。MIRROR出道未夠三個月，已經成功打敗不少大台的小鮮肉，成為新一代人氣廣告王！

MIRROR由12名ViuTV大型選秀節目《Good Night Show全民造星》中的參賽者組成，成員包括隊長楊樂文 （Lokman）、王智德 （Alton）、江熚生（Anson Kong）、 盧瀚霆 （Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝 （Frankie）、陳卓賢 （Ian）、柳應廷 （Jer）、李駿傑 （Jeremy）、姜濤（Show）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger）。雖然節目出街後，參賽者曾一度未被外界看好，但慢慢就不斷引起外界迴響和制造了很多話題給廣大市民討論。MIRROR成軍後更圈粉無數，風頭可說一時無兩，短短日子即已成為廣告界的新寵兒，為7大品牌代言以及拍攝廣告，有粉絲們紛紛在廣告帖子留言話要即刻買！

有粉絲留言話有姜濤親自戴就即係買！（FB圖片）

+ 4 + 3 + 2

問到MIRROR各成員今年是否過肥年，經理人花姐接受《香港01》訪問時就謙虛指：「得到廣告商欣賞當然開心，但始終是新人，要繼續努力。（你覺得廣告商最欣賞他們哪方面？）相信廣告商喜歡他們活力及健康形象。（是否瘋狂吸金過百萬啦？定唔止？）他們都是新人，所以不會要求有太多酬勞，有機會已很開心。（所以價錢係一大賣點？）咁要問廣告商。」

由人氣男團Mirror四子活力示範！（IG圖片）

去到邊都見到MIRROR！（FB圖片）

花姐：我係史上第一個唔知內容嘅監製

至於MIRROR的新年目標，花姐就指：「希望他們能做好音樂，而ERROR亦希望明年可以開Show！」看來，MIRROR的Fans有福了！最近另一隊由梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）以及吳保錡四子另組的男團ERROR夥拍花姐，拍攝旅遊節目《花姐ERROR遊》，一行人早前到日本拍攝外景，有傳節目的攝影組工作人員指保錡太好笑，令拍攝過程「困難重重」，花姐稱：「保錡原來好好笑，有啲蠢蠢地，鱷魚頭老襯底。（對節目有冇信心？）呢個節目雖然我做監製，但同時又係主持，所以製作組竟然唔肯俾拍攝內容我知，所以我係史上第一個唔知內容嘅監製。拍完之後的確同我想像有啲唔同，不過我答應相信我嘅團隊。」