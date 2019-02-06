【多圖】不只展現古典美！　回顧韓國女星性感韓服Look

韓國和香港一樣正在慶祝農曆新年，不少韓星都會穿上韓服向大家拜年，今年就有《Running Man》節目主持和嘉賓、Wanna One出身的朴志訓、GFRIEND的Sowon、請夏、Golden Child、Kim Samuel、金東漢剛成為人妻的Clara等。畢竟是傳統節日，所以一眾韓星都會打扮得比較密實，正正經經送上豬年祝福。其實韓服不只可展現女性的古典美，近年有設計師將韓服現代化，女星穿起韓服也可以非常性感。

今年韓服Look表表者必定是Wanna One出身的朴志訓。（網上圖片）

睇下今年有邊啲韓星着韓服拜年！

+ 4 + 3 + 2

韓國偶像不只會走青春活力路線，有時也會以性感一面示人。Girl’s Day隊長素珍2014年出席「3D列印Korea」活動時穿上3D打印而成的韓服，其中一套是露肩韓服，配搭寫上韓文的披肩，散發素珍性感成熟氣質。

Girl’s Day隊長素珍穿上3D打印韓服行catwalk，展現性感成熟美。（視覺中國）

隊友惠利也有參與今次活動，不過她就穿上傳統韓服和大家見面。（視覺中國）

+ 15 + 14 + 13

而f(x)前成員雪莉去年為雜誌拍攝畫報時，同樣穿上酥露半肩的性感韓服，加上迷幻燈光襯托，令這輯照片更為前衛。然而，雪莉近年作風越見大膽，時常在Instagram分享備受爭議的照片，所以雪莉的韓服照同樣被網民批評「玷污韓服」。

雪莉與素珍同樣以改良韓服示人，但她卻被批評「玷污韓服」。（網上圖片）

究竟雪莉這個造型是性感還是意淫？（網上圖片）

+ 17 + 16 + 15

要數到最經典的性感韓服，必定是演員金玟廷在2005年出席釜山影展，以露肩低胸韓服踏上紅地氈，成為一時佳話。當時金玟廷宣傳古裝電影《淫亂書生》，這身性感韓服相當配合電影主題，加上金玟廷上圍向來驕人，所以謀殺記者不少菲林。其實金玟廷相當適合韓服造型，各位讀者不妨點擊看圖，欣賞金玟廷的古典美。

金玟廷2005年的低胸韓服曾經成為一時佳話。（視覺中國）

其實金玟廷穿上傳統韓服也是一名古典美人。（網上圖片）