雨僑上節目講羅力威瘀事：佢點我媽咪幫佢裝飯！

雨僑（Ava）去年三月與羅力威拉埋天窗，而今年則是她以人妻身份首次過農曆年。Ava日前接受香港開電視節目主持馬梓軒訪問，即場考驗全盒冷知識。Ava一看到全盒裡的笑口棗，便急不及待說：「呢樣一定係指笑口常開！」

雨僑今年首次以人妻身份過農曆年。

羅力威當外母係工人

Ava與羅力威人前人後都好恩愛，結婚將近一年，Ava除不時回憶婚禮開心片段，更大爆昔日相處趣事：「最初帶羅力威嚟女家食飯，佢食完一碗飯，就叫阿嬌添飯！因為我媽咪叫阿嬌，於是覺得好奇怪，我媽咪幫你裝？你都好嘢喎，成個少爺咁！咁我媽咪好好咁入廚房幫佢添飯，出番黎果陣羅力威就問，點解係你去添飯嘅？我明明叫傭人姐姐阿嬌喎！」說到這裡Ava已經哭笑不得，然後說：「其實傭人姐姐係叫阿Sa！經過今次之後，羅力威而家會知佢外母叫阿嬌！」

雨僑爆老公羅力威瘀事。

唔趕生豬仔豬女

笑口棗寓意笑口常開，那糖蓮子就寓意連生貴子！Ava表示與老公都很喜愛小朋友，問及會否想生個豬仔豬女，Ava立即笑道：「如果要生個屬豬嘅話，咁呢幾日就要趕快啦喎！」Ava又指家人沒有給予壓力，反而叫她和老公多去旅行享受二人世界：「遲啲生咗小朋友就冇機會啦！」