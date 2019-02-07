MAMAMOO華莎新歌預告片瞓身誘惑歌迷　將參演購物節目做宣傳

韓國女團MAMAMOO成員華莎去年演出MBC綜藝節目《我獨自生活》時，不拘小節的面貌深受當地觀眾歡迎，而且她和MAMAMOO其他成員頌樂、玟星和輝人參與《MAMA 2018》日本場時，以破格皮革紅色低胸性感服裝登場，一度成為韓國熱門話題，因此，MAMAMOO所屬公司RBW娛樂決定乘勝追擊，將於13日為華莎推出第一首個人單曲。

華莎將於13日發行第一首個人單曲。（網上圖片）

MAMAMOO的Facebook官方專頁昨晚（6/2）發布的13秒預告片中，華莎穿上紅白色喱士上衣，不發一言，只側臥在床上凝視鏡頭，眼神相當魅惑，似乎預告第一首個人單曲是走性感誘惑路線，相信MOO MOO（MAMAMOO粉絲）也非常好奇華莎在13日會為大家帶來甚麼風格的歌曲。

預告片中，華莎瞓身盡騷性感誘惑魅力。（影片截圖）

其實華莎不時以性感造型同大家見面！（視覺中國）

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另外，華莎去年在《我獨自生活》痛快地吃牛腸，因而在韓國掀起豬腸熱潮，全國各地不少牛腸店一度缺貨，因此在節目中獲得牛腸相關的協會頒發感謝狀，而華莎也曾在節目進食紫菜鍋巴、醬油蟹和魷魚卵，令有關食品銷量急增。有見及此，華莎將於19日參演GS家庭購物節目，再次在觀眾面前大快朵頤，以求刺激食品銷量，順道宣傳自己的新歌。不知道華莎參演節目後，產品和歌曲關注度會否因此急劇上升。

參演《我獨自生活》時，華莎痛快品嚐牛腸的模樣刺激業界生意，因而獲牛腸相關協會頒發感謝狀。（網上圖片）

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