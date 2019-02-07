【觸及真心】劉仁娜搞笑重演《太陽的後裔》　新春首播收視達4.7%

由劉仁娜和李棟旭主演的韓國tvN新劇《觸及真心》昨晚（6/2）首播，雖然正值農曆新年，難免影響觀眾收看電視節目的意慾，幸好《觸及真心》仍獲得4.7%收視率，更曾一度登上韓國網站Naver實時搜尋第一名，成績可算是有交待。昨晚《觸及真心》的焦點，就必定要數到劉仁娜和友情客串的張基龍搞笑重演宋慧喬和宋仲基主演的《太陽的後裔》之經典場面了！

李棟旭和劉仁娜繼《鬼怪》後再合作，劇迷當然寄予厚望。（網上圖片）

《觸及真心》首集講述出道15年的演員劉仁娜（飾演吳真心）從經理人手上搶到著名編劇的劇本，閱讀時幻想自己在中東與飾演軍官的男主角張基龍邂逅，並在當地被恐怖分子綁架，後來獲張基龍及時營救。不過劉仁娜的演技頗為差勁，連經理人也認為劉仁娜演技需要再培訓，所以劉仁娜其後被安排到李棟旭（飾演權正祿）的律師事務所擔任秘書，讓她體驗新劇中的律師生活。

有否覺得這一幕似曾相識？（影片截圖）

沒錯！就是《太陽的後裔》其中一幕經典場面。（網上圖片）

劉仁娜在劇中的角色演技不濟，所以就算重演《太陽的後裔》的浪漫場景，也只會令觀眾笑爆嘴。（影片截圖）

睇下劉仁娜點重演《太陽的後裔》啦！

睇下劉仁娜點重演《太陽的後裔》啦！

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劉仁娜和張基龍所演繹的情節，與宋慧喬和宋仲基主演的經典韓劇《太陽的後裔》可謂相差無幾，而劉仁娜為了配合角色，故意演得非常浮誇，加上對手張基龍認真而深情的演出，令劇情增添不少笑點。《觸及真心》是劉仁娜和李棟旭繼《鬼怪》後，相隔兩年再次合作，今次兩人不走悲情路線，改為共譜浪漫搞笑戀曲，引起觀眾興趣，所以《觸及真心》首播錄得4.7%收視，在新春檔期算是不俗。

劉仁娜首天到律師樓上班，便穿上低胸緊身短裙，似乎對秘書這個職業有點誤會。（網上圖片）