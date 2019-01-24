【男朋友．大結局】朴寶劍細雪下箍煲成功　與宋慧喬深情擁吻

韓國tvN人氣韓劇《男朋友》今晚（24日）播出第16集大結局，之前提到宋慧喬（飾演車秀賢）不忍朴寶劍（飾演金振赫）和其家人承受公眾壓力，加上朴寶劍母親要求宋慧喬離開兒子，於是宋慧喬向朴寶劍忍痛提出分手。今集《男朋友》中，朴寶劍母親看得出兒子仍深愛宋慧喬，之後為宋慧喬親自烹調小菜，並向宋慧喬道歉，認為自己不應要求兩人分手，宋慧喬和朴寶劍因而打開心結。

朴寶劍的母親向宋慧喬致歉。（影片截圖）

看到朴寶劍的「箍煲」攻勢，宋慧喬深受感動。（影片截圖）

細雪下復合，吻戲是必須的吧？（影片截圖）

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逐格睇《男朋友》吻戲！

朴寶劍其後透過宋慧喬的秘書，向宋慧喬歸還古巴初遇時穿着的高踭鞋「箍煲」，希望宋慧喬想起兩人在古巴時的美好，回到自己身邊，宋慧喬深受感動，所以到弘濟洞找朴寶劍和好，兩人在細雪之下認定彼此，繼而深情接吻，宋慧喬和朴寶劍還約定對方不能再脫下情侶戒指。一年後，宋慧喬和朴寶劍恩愛漫步，朴寶劍趁機向女友求婚，不過宋慧喬就未有正面回應，《男朋友》以回憶宋慧喬和朴寶劍甜蜜點滴作結。

雖然朴寶劍向女友求婚，但宋慧喬未有答應。（影片截圖）

《男朋友》以回憶宋慧喬和朴寶劍甜蜜點滴作結。（影片截圖）