程瑤率領「仁美清叙」成員拜年　透露豬年有意出書講亞姐故事

慈善團體「仁美清叙」適逢今年是重組10周年，主席程瑤與副主席陳綺明、鄧佩茜、黃景珍，以及其他董事局成員陳麗文、黎嘉韻、張加慧及吳夢婷，一起跟大家拜年，祝大家「十全十美」，豬年行好運！

程瑤透露豬年除了繼續推動慈善活動外，「仁美」計劃集合歷屆亞姐的成長故事出書，她表示：「今年仁美重組10周年，我們打算出一本有關正能量的書，集合各屆亞姐的成長故事，我們的成員中，有在幕前為觀眾所熟悉，亦有在商界長袖善舞，甚至只是開開心心建立一個幸福家庭，我們因為參選亞洲小姐而創造了豐盛人生，都是十分值得分享的正能量故事。」

慈善團體「仁美清叙」主席程瑤透露豬年除了繼續推動慈善活動外，更計劃集合歷屆亞姐的成長故事出書。

提到今次出書分享正能量的計劃，程瑤坦言因現在社會怨氣太多，她表示：「現在社會怨氣實在太多了，好像買不起樓的在埋怨生活，就算買到樓的又嫌無多餘錢去旅行，其實生命並不單是向物質看吧，能夠幫到自己幫到別人就是有意義的生活了。」

此外，今年「仁美」重組10周年特別印製了以女性化花卉作主題的紀念利是封，程瑤感謝老公朱仲賢幫忙：「老公免費派出設計師負責設計，這批利是封一面世，立刻被提名參選享負盛名的『香港印製大獎』，真的令我們喜出望外！到時真的奪獎的話，再向大家公布好消息。」

今年「仁美」重組10周年特別印製了以女性化花卉作主題的紀念利是封。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物：https://heart.hk01.com/zh/project/10003