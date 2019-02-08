【央視春晚】「替身」唱林志玲遲到　作家批冇品：咪駛旨意有得撈

林志玲早前在央視春晚表演水上芭蕾《綻放》，爆出替身爭議。一名微博名稱「凡凡不會翻水水」的網友發文提到自己是林志玲的替身，還明褒暗貶指她遲到、最後一天才見人影，在網上引起熱烈討論，台灣作家黃大米更指這位自稱替身犯的3個錯誤，認為她之後的下場會很淒慘。

黃大米直言，這位網友犯了3大錯誤，一是沒搞清楚，林志玲的演出之所以能得到掌聲，最重要的原因是「她是林志玲！」

林志玲在央視春晚中作出傾力演出（視覺中國）

是林志玲加持了這段表演，而不是這段表演打造出林志玲。 台灣作家黃大米

第二，春晚主辦人工畀足，這位網友收完錢，轉個頭卻上網爆料，「這樣的人品以後誰敢用你？」第三是凡事以自我視角為出發點，在她眼裡林志玲是遲到4、5小時，但誰知道主辦單位當初發給林志玲到場的時間是幾點，就算真的主辦請每個人都同樣時間來，按林志玲的名氣地位，「當你夠大牌，世界就會替你量身打造遊戲規則。」

最後黃大米也忠告凡凡：「PO文攻擊林志玲，不會變成林志玲。」他認為這位「凡凡」會突然爆料，原因有兩個，一是覺得能當志玲姐姐的替身很榮幸、忍唔住要透露，二來覺得自己才是讓表演大成功的重要人物，觀眾的目光和掌聲卻都只給了林志玲，不滿的成分居多。

按圖看林志玲在央視春晚施盡渾身解數的濕身表演！▼

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