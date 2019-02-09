《絕世好Bra》古天樂都唔夠班　日影帝菅田將暉先係解bra高手

快樂的時光總是過得特別快，轉眼間又來到大年初四，大部分打工仔都忙著上班，繼續努力打拼。但在過去的幾天假期中，相信不少港人都會挑選幾套喜劇來欣賞，寓意笑口常開的同時，亦希望懷著輕鬆的心情，快快樂樂地「得啖笑」。提到喜劇，除了聯想到港產「喜劇之王」星爺周星馳的作品之外，至近年亦會想起產量極高的古天樂，什麼《嚦咕嚦咕新年財》、《百年好合》、《乾柴烈火》等等，若要數經典，一定要數《絕世好Bra》。

《絕世好Bra》其中一幕經典畫面。（網上圖片）

古天樂的絕技－單手極速解胸圍

古天樂在《絕世好Bra》中飾演新任胸圍設計師Wayne，憑住俊俏的樣子在胸圍公司廣受女性歡迎。而他亦不是虛有其表，實際上他身懷一種令女士們趨之若騖的絕技－單手極速解Bra！在戲中曾經向田蕊妮展現絕技威力之後，更激發阿田的獸性。

劇中的古天樂曾表示一天只能發功一次。（截圖）

菅田將暉才是真高手！

近期熱播日劇《3年A班》的主角、曾奪日本影帝的菅田將暉原來才是單手解Bra的高手！在2016年，他曾經登上日本清談節目《閒聊007》時，接受過1分鐘單手解bra的挑戰，只見他在過程中非常認真，同時手法亦又非常熟練，最後在一分鐘內成功解了22 個bra！不過他是後仍然敗給節目主持人有田哲平30個的紀錄，只能說句「一山還有一山高」。

菅田將暉非常認真地解Bra。（網上圖片）

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